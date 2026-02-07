Такие разные их высочества

725 лет назад, 7 февраля 1301 года, будущий король Англии Эдуард II стал первым в истории принцем Уэльским. Этот раннесредневековый титул по сей день получают мужчины—наследники английского престола. Сегодняшний обладатель титула принц Ульям — 23-й принц Уэльский за всю историю. Но из 22 его предшественников только 13 в итоге взошли на трон, к другим же судьба не была благосклонна: кто-то пал в сражении, а кто-то умер после неудачной игры в крикет. «Ъ» вспоминает их славные дни.

Эдуард Карнарвонский Годы жизни: 1284–1327, 43 года

1284–1327, 43 года Династия: Плантагенеты

Плантагенеты Как утратил титул: стал королем Эдуардом II В 1283 году король Англии Эдуард I сумел сделать то, что на протяжении многих десятилетий не удавалось его предшественникам — покорить Уэльс, независимый регион на западе Британии, где правили валлийские князья. Во время военной кампании в замке Карнарвон на севере Уэльса у короля родился сын. Впоследствии отец провозгласит его принцем Уэльским и дарует уэльские земли. По легенде, вышло это так. Эдуард I, добившись успехов на военном поприще, предложил валлийским правителям признать вассальную зависимость от Англии, тогда те в качестве условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Король пошел на хитрость и вынес валлийцам своего новорожденного сына, воскликнув: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны, и он ни слова не знает по-английски!» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гробница Эдуарда II в Глостерском соборе

Фото: Peter Thompson / Heritage Images / Getty Images Гробница Эдуарда II в Глостерском соборе

Фото: Peter Thompson / Heritage Images / Getty Images Эдуард II стал королем в 23 года после смерти отца. Его 20-летнее правление (1307–1327) исследователи обычно называют катастрофическим для Англии. Король терпел поражения в первой войне за независимость Шотландии, столкнулся с политическими кризисами и гражданской войной. Это отчасти связывают с тем, что монарх полагался на своих фаворитов — Пирса Гавестона и Хью Диспенсера Младшего, с которыми был связан очень близкими отношениями. Согласно большинству источников, Эдуард II был задушен вскоре после отречения от престола в пользу своего сына Эдуарда III.

Эдуард Вудстокский Годы жизни: 1330–1376, 45 лет

1330–1376, 45 лет Династия: Плантагенеты

Плантагенеты Как утратил титул: умер от дизентерии Эдуард Вудстокский был старшим сыном Эдуарда III. В 1337-м он получил титул герцога Корнуольского (первый герцогский титул, созданный в Англии), в 1343 году стал принцем Уэльским, а в 1348-м — первым рыцарем Ордена Подвязки, одного из старейших в мире. Принимал активное участие в начатой отцом Столетней войне с Францией (1337–1453), а в битве при Пуатье (1356) даже взял в плен французского короля Иоанна II Доброго. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронзовая статуя, украшающая гробницу Эдуарда Вудстокского в Кентерберийском соборе

Фото: RDImages / Epics / Getty Images Бронзовая статуя, украшающая гробницу Эдуарда Вудстокского в Кентерберийском соборе

Фото: RDImages / Epics / Getty Images С XVI века хронисты называют Эдуарда Вудстокского Черным Принцем. Согласно самой распространенной версии, прозвище было связано с цветом его доспехов. Один из лучших воинов своего времени умер за год до кончины отца — не на поле боя, а от инфекционного заболевания, поразившего его еще во время испанского похода в 1367 году.

Ричард Бордосский Годы жизни: 1367–1400, 33 года

1367–1400, 33 года Династия: Плантагенеты

Плантагенеты Как утратил титул: стал королем Ричардом II Внук Эдуарда III и сын Черного Принца Ричард Бордосский, взошедший на престол в десятилетнем возрасте,— последний из династии Плантагенетов. В годы его малолетства реальная власть в Англии принадлежала Джону Гонту, основателю дома Ланкастеров. Расточительство короля и его потворство фаворитам привели к мятежу — в 1386 году его дядя Томас Глостер и влиятельные аристократы учредили специальный совет для контроля над королем. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коронация юного Ричарда II. Миниатюра из «Староанглийских хроник» Жана де Ваврена, ок. 1456 год

Фото: общественное достояние Коронация юного Ричарда II. Миниатюра из «Староанглийских хроник» Жана де Ваврена, ок. 1456 год

Фото: общественное достояние В 1397 году Ричард II решил избавиться от ограничивающих его власть лордов — Томас Глостер был убит, другие члены совета схвачены, объявлены изменниками и изгнаны, в том числе сын Джона Гонта Генрих Болингброк. В 1399 году он вернулся в Англию, поднял мятеж и сверг Ричарда II, заняв трон под именем Генриха IV. Эти события стали первым шагом к серии феодальных междоусобиц, известных как Война Алой и Белой Розы. А Ричард II провел остаток дней в заточении в замке Понтефракт.

Генрих Монмут Годы жизни: 1386–1422, 35 лет

1386–1422, 35 лет Династия: Ланкастеры

Ланкастеры Как утратил титул: стал королем Генрихом V Сына Генриха IV с самого начала не готовили к наследованию трона, однако в историю он вошел как один из наиболее успешных и харизматичных монархов позднего Средневековья. В 1408-м он подавил антианглийское восстание в Уэльсе, после ухудшения здоровья отца делил с ним бремя государственных забот и укрепил власть Ланкастеров. После восшествия на престол завоевал Нормандию и одержал легендарную победу при Азенкуре (1415): грамотно использовав лучников, Генрих V добился сокрушительного поражения французской армии, имевшей численное превосходство в шесть раз — 36 тыс. человек против 6 тыс. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Генриха V конца XVI века

Фото: Art Images / Getty Images Портрет Генриха V конца XVI века

Фото: Art Images / Getty Images В 1420 году французы были вынуждены подписать договор, согласно которому Генрих V объявлялся наследником французского трона. Один из самых могущественных монархов Европы не успел короноваться французской короной — в 1422 году он заболел дизентерией и умер под Парижем.

Эдуард Вестминстерский Годы жизни: 1453–1471, 17 лет

1453–1471, 17 лет Династия: Ланкастеры

Ланкастеры Как утратил титул: погиб в Битве при Тьюксбери Внук Генриха V и сын Генриха VI Эдуард Вестминстерский, будучи единственным сыном монарха, имел все шансы благополучно сменить отца на английском троне, но помешала разразившаяся Война Алой и Белой Розы — около 30 лет за власть будут биться сторонники двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Эдуард. Гравюра английского художника Сильвестера Хардинга, 1793 год

Фото: общественное достояние Принц Эдуард. Гравюра английского художника Сильвестера Хардинга, 1793 год

Фото: общественное достояние Эдуард Вестминстерский считается единственным в истории Англии принцем Уэльским, павшим в сражении: он погиб в Битве при Тьюксбери (1471) вместе с половиной войска Ланкастеров. Согласно легенде, 17-летний наследник пал от руки своего родственника Джорджа Плантагенета, младшего брата короля Эдуарда IV, герцога Кларенса. Смерть Эдуарда решила судьбу его отца, убитого в Тауэре в том же году, и положила конец притязаниям основной линии Ланкастеров на английский трон.

Эдуард Йорк Годы жизни: 1470–1483, 12 лет

1470–1483, 12 лет Династия: Йорки

Йорки Как утратил титул: стал королем Эдуардом V Эдуард Йорк оказался жертвой политических интриг. Ему было 12 лет, когда умер его отец — первый король Англии из династии Йорков, Эдуард IV. После смерти отца и в ожидании коронации он вместе с младшим братом был размещен в Тауэре, который в то время служил резиденцией монархов до их коронации. Регентом при короле был назначен его дядя Ричард, герцог Глостер, также имевший виды на трон. Правление Эдуарда V продлилось всего 86 дней — вместе с братом их объявили незаконнорожденными. Вскоре братья исчезли из Тауэра. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дети короля Эдуарда IV в лондонском Тауэре». Картина французского живописца Поля Делароша, 1830 год

Фото: общественное достояние «Дети короля Эдуарда IV в лондонском Тауэре». Картина французского живописца Поля Делароша, 1830 год

Фото: общественное достояние Дальнейшая судьба принцев остается загадкой. По самой распространенной версии, они были убиты по приказу их дяди Ричарда, который впоследствии наденет английскую корону и возьмет имя Ричард III. В 1674 году при проведении реконструкции в Тауэре были обнаружены два детских скелета, однако исследования не смогли точно установить возраст и половую принадлежность останков.

Эдуард Миддлгемский Годы жизни: около 1473–1484, 11 лет

около 1473–1484, 11 лет Династия: Йорки

Йорки Как утратил титул: умер от туберкулеза Когда Ричард III взошел на престол, то сразу провозгласил своего единственного сына, которому на тот момент было около десяти лет, принцем Уэльским, герцогом Корнуольским и лордом-лейтенантом Ирландии, однако сесть на трон наследнику так и не удалось. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Эдуард, стоящий на белом вепре — личном гербе Ричарда III. Миниатюра английского историка Джона Роуса, XV век

Фото: общественное достояние Принц Эдуард, стоящий на белом вепре — личном гербе Ричарда III. Миниатюра английского историка Джона Роуса, XV век

Фото: общественное достояние В 1484 году принц тяжело заболел и вскоре скончался. Место погребения достоверно не определено. Смерть мальчика привела к кризису престолонаследия: у Ричарда III не было других законных наследников, и после его гибели в битве при Босворте (1485) английский трон перешел к Генриху Тюдору.

Артур Тюдор Годы жизни: 1486–1502, 15 лет

1486–1502, 15 лет Династия: Тюдоры

Тюдоры Как утратил титул: умер от «английского пота» Многолетняя Война Алой и Белой Розы завершилась победой Генриха Тюдора (Генриха VII), основателя династии, которая будет править Англией и Уэльсом в течение 117 лет. Своего первого сына он назвал Артуром в честь легендарного кельтского короля Артура, подчеркнув желание начать с новой династией эпоху величия Англии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Принц Артур, старший сын Генриха VII», изображение 1502 года

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images «Принц Артур, старший сын Генриха VII», изображение 1502 года

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images На Артуре лежала огромная ответственность. Чтобы укрепить международное положение Англии, уже в двухлетнем возрасте он был помолвлен с испанской принцессой Екатериной Арагонской, на которой женился в 1501 году. Через полгода после свадьбы принц внезапно скончался, так и не взойдя на престол. Основной причиной смерти исследователи называют так называемый «английский пот». Этиология этого инфекционного заболевания, которое поразило Англию эпохи Тюдоров, а потом бесследно исчезло, так и остается неизвестной.

Генрих Тюдор Годы жизни: 1491–1547, 55 лет

1491–1547, 55 лет Династия: Тюдоры

Тюдоры Как утратил титул: стал королем Генрихом VIII После смерти своего брата Артура главным претендентом на наследство стал Генрих Тюдор. Новый принц Уэльский женился на вдове своего брата Екатерине Арагонской и после 24 лет супружества из-за отсутствия наследников мужского пола настоял на аннулировании брака. Впоследствии это приведет к разрыву с Римско-католической церковью и созданию Англиканской церкви. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генрих VIII. Изображение из книги «Портреты выдающихся деятелей британской истории с начала правления Генриха VIII до конца правления Якова II» историка Роберта Данкартона

Фото: The Print Collector / Heritage Images / Getty Images Генрих VIII. Изображение из книги «Портреты выдающихся деятелей британской истории с начала правления Генриха VIII до конца правления Якова II» историка Роберта Данкартона

Фото: The Print Collector / Heritage Images / Getty Images Генрих VIII правил 37 лет и вошел в число самых известных британских монархов. При нем был расширен и укреплен флот, что стало отправной точкой для доминирования Англии на морях. Помимо прямого участия в церковной реформации он также известен необычным для христианина числом браков — всего у короля было шесть жен, из них с двумя он развелся, а двух казнил по обвинению в измене. К концу жизни Генрих страдал от множества заболеваний. Скончался во дворце Уайтхолл, вероятно, от сочетания сепсиса, диабета и ожирения.

Эдуард Тюдор Годы жизни: 1537–1553, 15 лет

1537–1553, 15 лет Династия: Тюдоры

Тюдоры Как утратил титул: стал королем Эдуардом VI После смерти Генриха VIII на престол взошел его девятилетний единственный законный сын Эдуард VI. Он находился на престоле всего шесть лет. Вследствие малолетства и слабого здоровья практически не принимал участия в государственных делах, Англией управляли регенты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Эдуард с золотой погремушкой, напоминающей скипетр. Художник Ганс Гольбейн, 1538 год

Фото: Photo12 / Universal Images Group / Getty Images Принц Эдуард с золотой погремушкой, напоминающей скипетр. Художник Ганс Гольбейн, 1538 год

Фото: Photo12 / Universal Images Group / Getty Images В 1552 году король заболел: сначала подхватил корь, а затем начал кашлять кровью. Умер от туберкулеза или пневмонии. Впоследствии трон займут дочери Генриха VIII: сначала царствовать будет Мария I (1553–1558), затем Елизавета I (1558–1603).

Генрих Фредерик Стюарт Годы жизни: 1594–1612, 18 лет

1594–1612, 18 лет Династия: Стюарты

Стюарты Как утратил титул: умер от тифа За свое 44-летнее царствование Елизавета I так и не вышла замуж. Престол она завещала королю Шотландии Якову VI, который в 1603-м стал первым королем Англии из династии Стюартов под именем Якова I. Его старший сын Генрих Федерик был возведен в достоинство герцога Корнуоллского и принца Уэльского, впервые в истории соединив английские и шотландские титулы наследников престола. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генрих Фредерик Стюарт, принц Уэльский

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Генрих Фредерик Стюарт, принц Уэльский

Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Королем Генрих не стал. В 18 лет он скончался от брюшного тифа, после чего наследником двух престолов стал его младший брат Карл.

Чарльз Стюарт Годы жизни: 1600–1649, 48 лет

1600–1649, 48 лет Династия: Стюарты

Стюарты Как утратил титул: стал королем Карлом I Карл I вступил на престол в 25 лет и правил почти четверть века, будучи убежденным в божественной природе собственной власти. Политика абсолютизма, жесткие церковные реформы, высокие налоги, аресты оппозиционных лидеров парламента привели в итоге к буржуазной революции Оливера Кромвеля, двум гражданским войнам 1642–1646 и 1648 годов и переходу Англии от монархии к республике. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Карла I. Работа Хендрика Герритца, 1632 год

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Портрет Карла I. Работа Хендрика Герритца, 1632 год

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images 30 января 1649 года судебным трибуналом, созданным парламентом, король был приговорен к смертной казни и обезглавлен «как тиран, изменник, убийца и враг государства». По прошествии времени, когда монархия будет восстановлена, его сын Карл II назовет в честь отца две колонии в Северной Америке — Северную и Южную Каролины.

Чарльз Стюарт Годы жизни: 1630–1685, 54 года

1630–1685, 54 года Династия: Стюарты

Стюарты Как утратил титул: стал королем Карлом II Второй ребенок Карла I — Чарльз Стюарт — после казни отца около десяти лет пробыл в эмиграции. Во время так называемой Реставрации Стюартов в 1660 году он вернулся в Англию, в 30 лет вступил на престол и правил четверть века. При Карле II окончательно сложилась английская парламентская система и образовались две партии — тори (сторонники короля и церкви) и виги (оппозиция королю). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Карла II работы Джона Райли, ок. 1683–1684 годов

Фото: общественное достояние Портрет Карла II работы Джона Райли, ок. 1683–1684 годов

Фото: общественное достояние Карла II называли «веселым королем». Он мечтал превратить ртуть в золото и чрезмерно увлекался женщинами. У монарха было 14 внебрачных детей — и это только те, которых он признал. От законной супруги детей не было, поэтому после его смерти королем стал его младший брат Яков, герцог Йоркский. Сам Карл II умер после апоплексического удара, вызванного, как предполагают ученые, алхимическими изысканиями.

Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт Годы жизни: 1688–1766, 77 лет

1688–1766, 77 лет Династия: Стюарты

Стюарты Как утратил титул: в результате государственного переворота Единственный сын короля Якова II вошел в историю как «Старый Претендент». В 1688 году в Англии произошла «Славная революция» — переворот, в результате которого был свергнут и изгнан король Яков II. На престол взошел принц Вильгельм Оранский под именем Вильгельм III. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт. Картина Франсуа де Труа, 1701 год

Фото: National Galleries Of Scotland / Getty Images Принц Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт. Картина Франсуа де Труа, 1701 год

Фото: National Galleries Of Scotland / Getty Images После смерти Якова II в 1701-м Франция, Испания и Ватикан открыто признали 13-летнего принца Уэльского королем, тогда как английский парламент объявил его государственным изменником. Дважды Джеймс пытался отвоевать корону (1715 и 1719), но оба раза терпел поражения. Прожил жизнь в изгнании. Похоронен в соборе Святого Петра в Ватикане. Якобиты — приверженцы изгнанного короля Якова II и его потомков — считали Джеймса королем на протяжении почти 64 лет.

Георг Август Годы жизни: 1683–1760, 76 лет

1683–1760, 76 лет Династия: Ганноверская

Ганноверская Как утратил титул: стал королем Георгом II В 1714 году почти на два века короной завладела Ганноверская династия, ветвь древнего германского рода. Началась так называемая георгианская эпоха (первых четырех королей династии звали Георгами). Первым принцем Уэльским стал Георг Август, будущий Георг II. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Король Георг II в битве при Деттингене с герцогом Камберлендским и Робертом, 4-м графом Холдернессом, 27 июня 1743 года». Картина Джона Вуттона, 1743 год

Фото: общественное достояние «Король Георг II в битве при Деттингене с герцогом Камберлендским и Робертом, 4-м графом Холдернессом, 27 июня 1743 года». Картина Джона Вуттона, 1743 год

Фото: общественное достояние Его правление (1727–1760) ознаменовалось окончательным укреплением парламентской монархии и ослаблением королевской власти. Это был период значительного расширения колоний, активного участия в европейских войнах и экономического роста. Георг II оказался последним британским монархом, лично участвовавшим в боевых действиях: он сражался с французами в битве при Ауденарде (1708) во время войны за Испанское наследство и в битве при Деттингене (1743) в ходе войны за Австрийское наследство. Король прожил дольше, чем любой из его английских предшественников. Умер из-за разрыва аорты.

Фредерик Льюис Годы жизни: 1707–1751, 44 года

1707–1751, 44 года Династия: Ганноверская

Ганноверская Как утратил титул: умер от травмы легкого Фредерик Льюис был старшим из девяти детей Георга II, однако трон не унаследовал. Большая часть его жизни прошла в остром конфликте с родителями. Георг II не торопился с провозглашением Фредерика принцем Уэльским, делая ставку на другого своего сына — герцога Камберлендского. Церемония была проведена только в 1729 году, когда Фредерику было 22 года. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фредерик, принц Уэльский

Фото: общественное достояние Фредерик, принц Уэльский

Фото: общественное достояние Дабы противостоять отцу, принц Уэльский сформировал собственный двор, участвовал в политике и стал покровителем искусства. Известен своим увлечением игрой в крикет, он же развил в английском обществе интерес к этой игре как к обязательному досугу джентльменов. Историки считают, что именно крикет стал причиной гибели наследника: во время игры принц якобы получил смертельную травму легкого из-за попадания в грудь мяча.

Георг Вильгельм Фредерик Годы жизни: 1738–1820, 81 год

1738–1820, 81 год Династия: Ганноверская

Ганноверская Как утратил титул: стал королем Георгом III Третий представитель Ганноверской династии сел на трон в 22 года. Его правление оказалось одним из самых долгих в истории английской монархии (59 лет) и запомнилось Войной за независимость в Северной Америке и образованием США, Великой французской революцией и Наполеоновскими войнами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Уэльский Георг Вильгельм Фредерик, будущий король Георг III

Фото: Hulton Archive / Getty Images Принц Уэльский Георг Вильгельм Фредерик, будущий король Георг III

Фото: Hulton Archive / Getty Images Утрата североамериканских колоний не пошатнула популярности Георга в Англии. Он был трудолюбив, скромен, набожен и в отличие от своих предшественников считался образцом добродетели в семейной жизни. При Георге III началась промышленная революция — от аграрно-феодальной экономика перешла к промышленно-капиталистической. В 1762-м король приобрел для семьи Букингемский дворец — его потомки живут и работают в этом здании до сих пор. С 1788 года он страдал от тяжелого психического заболевания. Современные ученые предполагают биполярное расстройство или порфирию. В 1811 году монарха поместили под специальный надзор, а через девять лет он скончался — слепым и глухим.

Георг Август Фредерик Годы жизни: 1762–1830, 67 лет

1762–1830, 67 лет Династия: Ганноверская

Ганноверская Как утратил титул: стал королем Георгом IV Из-за безумия Георга III с 1811 по 1820 год страной правил его сын, будущий Георг IV. Этот период вошел в историю под названием Английское Регентство. В это время появляются первые денди — мужчины, подчеркнуто следящие за эстетикой внешнего вида и поведения, а Европу начинает захватывать страстное почтение ко всему английскому — моде, искусству, литературе. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сладострастие в ужасах пищеварения». Карикатура Джеймса Гиллрея на принца-регента Уэльского Георга, 1792 год

Фото: общественное достояние «Сладострастие в ужасах пищеварения». Карикатура Джеймса Гиллрея на принца-регента Уэльского Георга, 1792 год

Фото: общественное достояние Сам король был неоднократным объектом сатиры. В отличие от своего отца он был чрезвычайно непопулярен из-за разгульного образа жизни и множества любовниц. Ранняя смерть единственной законной дочери оставила его без наследников. К концу жизни он страдал от подагры, атеросклероза, водянки и одышки. Физический упадок сопровождался психической деградацией. Умер монарх от кровотечения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Альберт Эдуард Годы жизни: 1841–1910, 68 лет

1841–1910, 68 лет Династия: Саксен-Кобург-Готская

Саксен-Кобург-Готская Как утратил титул: стал королем Эдуардом VII Альберт Эдуард — сын королевы Виктории, «бабушки Европы», при правлении которой (1837–1901) Британская империя доминировала на море и в международных отношениях. Так как мать жила долго, принц был наследником престола до 59-летнего возраста. Приходился дядей нескольким европейским монархам, включая Николая II и Вильгельма II, и был первым британским королем, посетившим с государственным визитом Российскую империю (1908). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Эдуард VII, 1905 год

Фото: Ernest H. Mills / Getty Images Король Эдуард VII, 1905 год

Фото: Ernest H. Mills / Getty Images Благодаря дипломатическому таланту королю удалось наладить отношения с давним врагом Англии — Францией. Он внес большой вклад в создание Антанты и сыграл значительную роль в реформе британского флота. Был известен жизнелюбивым нравом, имел несколько внебрачных детей. Правнучка его последней любовницы Алисы Кеппел также стала любовницей, а потом и женой нынешнего короля Великобритании Карла III. Эдуард VII скончался от обширного инфаркта миокарда, вызванного обострением хронического бронхита.

Георг Фредерик Годы жизни: 1865–1936, 70 лет

1865–1936, 70 лет Династия: Саксен-Кобург-Готская, затем Виндзоры

Саксен-Кобург-Готская, затем Виндзоры Как утратил титул: стал королем Георгом V Георг Фредерик был младшим сыном Эдуарда VII и получил военно-морское образование. В 1892-м во время эпидемии гриппа скончался его старший брат Альберт Виктор, и титул принца Уэльского достался Георгу. На престол он взошел в 1910 году и свои новые обязанности воспринимал как несение тяжкого бремени. Царствование его было богато внешнеполитическими потрясениями. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Георг V, 1923 год

Фото: общественное достояние Король Георг V, 1923 год

Фото: общественное достояние В годы Первой мировой войны, из которой Великобритания вышла победительницей, король многократно выезжал в действующую армию. Под влиянием антигерманских настроений отказался от всех личных и семейных германских титулов и изменил название королевского дома с Саксен-Кобург-Готского на Виндзорский. Последние годы жизни страдал от хронических легочных заболеваний. 20 января 1936 года король впал в кому, после чего его врач по собственной инициативе совершил эвтаназию, введя ему морфин и кокаин. Обстоятельства смерти были раскрыты спустя 50 лет, после обнаружения дневника врача.

Эдуард Альберт Годы жизни: 1894–1972, 77 лет

1894–1972, 77 лет Династия: Саксен-Кобург-Готская, затем Виндзоры

Саксен-Кобург-Готская, затем Виндзоры Как утратил титул: стал королем Эдуардом VIII Старшего сына Георга V тяготила церемонность и строгий протокол королевского двора, поэтому с началом Первой мировой войны он ушел служить в армию. При жизни отца так и не вступил в брак, хотя считался самым завидным женихом мира. При этом королевская семья полагала, что образ жизни принца не соответствует ожидаемому поведению наследника. В частности, Эдуард имел близкие отношения с замужними женщинами, а в 1930-х познакомился с американской светской львицей Уоллис Симпсон, состоявшей во втором браке. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Уэльский Эдуард, около 1920 года

Фото: The Print Collector / Heritage Images / Getty Images Принц Уэльский Эдуард, около 1920 года

Фото: The Print Collector / Heritage Images / Getty Images В январе 1936 года 42-летнего Эдуарда провозгласили королем, однако коронован он не был — спустя десять месяцев монарх отрекся от престола, чтобы вступить в брак с госпожой Симпсон. Известен личными контактами с руководством нацистской Германии. В 1940–1945 годах был губернатором Багамских островов, а после войны жил во Франции. Умер от рака горла, детей не имел.

Чарльз Филипп Артур Джордж Родился: 1948, 77 лет

1948, 77 лет Династия: Виндзоры

Виндзоры Как утратил титул: стал королем Карлом III После отречения Эдуарда VIII на престол взошел его брат Георг VI, и наследницей короны стала дочь Георга Елизавета. Елизавета II взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет и к моменту смерти была самым долгоправящим и пожилым монархом в британской истории. Ее сын Чарльз был принцем Уэльским 64 года — дольше всех в истории страны. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Великобритании Карл III, 2025 год

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters Король Великобритании Карл III, 2025 год

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters Коронация Чарльза под именем Карла III состоялась 6 мая 2023 года, 73-летний король стал старейшим монархом Британии на момент начала правления. В начале 2024-го у короля обнаружили рак. По совету врачей он редко появляется на публике. В конце 2025-го Карл III поделился позитивными прогнозами своего лечения в видеообращении к нации.

Уильям Артур Филипп Луи Родился: 1982, 43 года

1982, 43 года Династия: Виндзоры

Виндзоры Носит титул с 2022 года В 1981 году принц Чарльз, а ныне король Карл III, женился на Диане Фрэнсис Спенсер, в браке родились двое сыновей: принц Уильям и принц Гарри. Уильям окончил Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, затем служил в ВВС. Во время учебы познакомился со своей будущей женой Кэтрин Элизабет Миддлтон. У принца и принцессы трое детей: сыновья Джордж (родился в 2013 году) и Луи (2018), дочь Шарлотта (2015). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям, принц Уэльский, 2025 год

Фото: Matthew Horwood / Pool / Reuters Уильям, принц Уэльский, 2025 год

Фото: Matthew Horwood / Pool / Reuters После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году Уильям унаследовал титулы герцога Уэльского, Корнуольского и Ротсейского, графа Каррика, барона Ренфру, лорда Островов и принца и великого стюарда Шотландии. Если при будущей коронации он выберет свое первое имя в качестве тронного (William), то станет королем Вильгельмом V.

Автор-составитель: Андрей Егупец