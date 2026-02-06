В Татарстане предложили вовлекать пустующие здания в оборот
В Татарстане предложили запустить трехлетнюю программу обязательного вовлечения в оборот либо ликвидации неиспользуемых объектов недвижимости. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
С инициативой выступил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на итоговой коллегии ведомства.
По итогам инвентаризации 2025 года в республике выявили 956 неиспользуемых объектов общей площадью 372,9 тыс. кв. м, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. При этом 647 зданий признаны пригодными для дальнейшего использования. Среди остальных — объекты незавершенного строительства, аварийные здания и сооружения, которые можно перепрофилировать под нужды отраслей.