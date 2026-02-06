В Татарстане предложили запустить трехлетнюю программу обязательного вовлечения в оборот либо ликвидации неиспользуемых объектов недвижимости. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предложили вовлекать пустующие здания в оборот

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане предложили вовлекать пустующие здания в оборот

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С инициативой выступил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на итоговой коллегии ведомства.

По итогам инвентаризации 2025 года в республике выявили 956 неиспользуемых объектов общей площадью 372,9 тыс. кв. м, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. При этом 647 зданий признаны пригодными для дальнейшего использования. Среди остальных — объекты незавершенного строительства, аварийные здания и сооружения, которые можно перепрофилировать под нужды отраслей.

Анна Кайдалова