Госдолг Оренбургской области за год увеличился на 66%

Государственный долг Оренбургской области на 1 января 2026 года год достиг 29,651 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

На 1 января 2025 года госдолг области составлял 19,695 млрд руб. Таким образом, за год он вырос на 66%.

Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов госссистемы, достиг 16,162 млрд руб. Объем основного долга по займам, привлеченным от кредитных организаций, составляет 13 млрд руб. Расходы на обслуживание государственного долга региона утверждены в размере 547,964 млн руб.

Андрей Сазонов