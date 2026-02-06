В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего жителя Очерского округа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что 3 февраля 2026 года в поселке Павловском Очерского округа бездомная собака напала на мальчика 2011 года рождения. Пострадавшего госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.