Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:28

Новые дома Ижевска будут возводить по программе Комплексного развития территорий

Обеспеченность жильем в Ижевске за десять лет должна увеличиться с 25,9 до 38 кв. м на человека. Об этом глава города Дмитрий Чистяков заявил во время презентации стратегии социально-экономического развития столицы Удмуртии до 2036 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Это значит, что будут застраиваться новые кварталы. Конкретные векторы нам обозначит Генеральный план. Вводим в работу механизм Комплексного развития территорий (КРТ)»,— сказал Дмитрий Чистяков.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.