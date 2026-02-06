Новые дома Ижевска будут возводить по программе Комплексного развития территорий

Обеспеченность жильем в Ижевске за десять лет должна увеличиться с 25,9 до 38 кв. м на человека. Об этом глава города Дмитрий Чистяков заявил во время презентации стратегии социально-экономического развития столицы Удмуртии до 2036 года.

«Это значит, что будут застраиваться новые кварталы. Конкретные векторы нам обозначит Генеральный план. Вводим в работу механизм Комплексного развития территорий (КРТ)»,— сказал Дмитрий Чистяков.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.