Продажи машин с бензиновым двигателем в Норвегии достигли рекордного минимума

В январе во всей Норвегии было куплено только семь новых автомобилей с бензиновым двигателем. Показатель достиг рекордно низкого числа за все время сбора таких данных. В январе 2025 года продали 33 таких автомобиля с бензиновым двигателем, следует из данных отчета норвежского Управления по информации о дорожном движении (OFV).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Rietschel / Reuters Фото: Matthias Rietschel / Reuters

По данным OFV, в январе 2026 года в общей сложности купили 2, 218 тыс. транспортных средств, из них 2,084 тыс. — электромобили. Доля электрических автомобилей в продажах января составила 94%.

На рынке подержанных автомобилей в январе 2026 года также самая большая доля у электромобилей — 32,6%. На втором месте доля дизельных автомобилей— 31,3%. А доля бензиновых автомобилей составила 23,5%. Как отмечают в OFV, самыми популярными в Норвегии моделями в январе были Volkswagen ID.3, Toyota bZ4X и Toyota Urban Cruiser.

В Норвегии, являющейся мировым лидером по темпам перехода на электротранспорт, доля новых электромобилей по итогам 2025 года достигла рекордного уровня — она составила 95,9%. В 2024 году показатель достиг отметки в 88,9%.

Алена Миклашевская