В Оренбуржье вынесен приговор по делу автосалонов, продававших машины по завышенным ценам

Жительница Оренбурга признана виновной в мошенничестве с продажей автомобилей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она получила три года колонии общего режима. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2024 года в Оренбурге полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекла незаконную работу трех автосалонов. Их сотрудники показывали клиентам привлекательные цены из рекламы, но во время сделки давали потерпевшим подписать предварительный договор со скрытыми условиями, по которым стоимость автомобилей была вдвое больше заявленной.

Если покупатели отказывались от приобретения машин, сотрудники автосалонов угрожали потерпевшим невозвратом внесенного взноса и судебным разбирательством. По этой схеме были заключены договоры с 38 жителями Оренбуржья.

Сумма причиненного ущерба составила около 27 млн руб. Фигурантами уголовного дела стали несколько сотрудников автосалонов. Одна из них заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Георгий Портнов