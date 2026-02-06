В Удмуртии в выходные ожидается продолжительный снег

Завтра днем, с сохранением в ночь на понедельник, на большей части территории Удмуртии ожидается период снежной погоды, сообщает региональный Гидрометцентр.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь на воскресенье и в дневные часы воскресенья, преимущественно в южных и центральных районах республики, где пройдет умеренный, местами сильный снег. В северных районах снег будет небольшой или без осадков.

Температура воздуха в предстоящую ночь опустится до -17..-22°С, а завтра днем, 7 февраля, повысится до -8..-13°С. В ночь на воскресенье, 8 февраля, температура составит -9..-14°С, в северных районах -14..-19°С, днем -7..-13°С. В ночные и утренние часы понедельника, 9 февраля, ожидается похолодание до -16..-21°С, в северных районах -21..-25°С, днем температура достигнет -13..-18°С. К середине недели температурный фон существенно не изменится.

Анастасия Лопатина