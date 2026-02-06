Власти проиграли спор о сносе дизайн-салона «Театро»

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска краевого минимущества о сносе здания дизайн-салона «Театро», пристроенного к жилому дому на ул. Ленина, 11. Информация о принятом решении опубликована на сайте суда. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Спорный объект с салоном «Театро-Декор» пристроен к жилому трехэтажному дому на ул. Ленина, 11. Летом 2024 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Валентине Зайцевой с требованием о сносе объекта. Валентина Зайцева подала встречный иск с просьбой установить границу по определенным координатам между участком городской детской клинической больницы №3 и территорией дома на ул. Ленина, 11.

Вчера арбитражный суд принял решение полностью удовлетворить требования по встречному иску.