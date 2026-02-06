Появились первые кадры реконструкции городского пляжа Ижевска

Ожидаемый объем инвестиций в реконструкцию городского пляжа составляет 10 млрд руб. Об этом глава города Дмитрий Чистяков рассказал во время презентации стратегии социально-экономического развития (СЭР) столицы Удмуртии на ближайшие 10 лет. Подробнее о проекте не сказано.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.