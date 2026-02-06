В Самарской области арестовали подозреваемых в производстве 20 кг

В Самарской области суд заключил под стражу двух наркоторговцев, сообщили в самарском УФСБ. Арестованным инкриминируется ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Марий Эл Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое жителей региона, 1990 и 1994 г.р., организовали на территории Большеглушицкого района Самарской области нарколабораторию для производства и сбыта наркотических средств. Подозреваемые задержаны с поличным сотрудниками УФСБ»,— говорится в сообщении.

На момент проведения обследования жилого помещения и участка местности на территории Алексеевского района, где подозреваемыми был организован «тайник-закладка», из незаконного оборота изъято синтетическое наркотическое средство «а-PVP» общей массой более 20 кг.

Сабрина Самедова