Уфимец обвиняется в незаконном обороте сигарет стоимостью более 36 млн рублей

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2024 года фигурант уголовного дела приобрел в интернете немаркированные табачные изделия для последующей продажи. Полицейские изъяли у него более 200 тыс. пачек сигарет стоимостью свыше 36 млн руб.

Майя Иванова