Глава Ижевска: задача — создать минимум шесть технопарков в городе за пять лет

Объем инвестиций в основной капитал в Ижевске к 2036 году должен увеличиться с 95,7 до 225,5 млрд руб. Объем производства — с 648 млрд до 1,8 трлн руб. Такие цифры глава города Дмитрий Чистяков озвучил во время презентации стратегии социально-экономического развития столицы Удмуртии на ближайшие 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Развитие производств — ключевое направление в городе, где две трети трудоспособных жителей заняты в реальном секторе экономике. Сейчас 40% производств в Ижевске являются высокотехнологическими. Количество полученных патентов в два раза выше общероссийского уровня. Задача администрации — способствовать увеличению технопарков, генерировать кластерное развитие предприятий, способствовать развитию кооперации <...> Создать минимум шесть технопарков в городе за пять лет»,— сказал мэр.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.