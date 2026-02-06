Глава Ижевск озвучил миссию города на ближайшие 10 лет

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков озвучил миссию города во время презентации стратегии социально-экономического развития столицы Удмуртии до 2036 года. Город должен укрепится как ведущий промышленно-инновационный центр Урало-Поволжского региона.

«Здесь объединены две фундаментальные составляющие. Первая — индустриально-инновационный центр. Это экономический двигатель, основа благосостояния города и его жителей. Она напрямую связана с нацпроектами “Эффективная и конкурентная экономика” и “Международная кооперация и экспорт”. Вторая составляющая — высокое качество жизни. Императив, отраженный в нацпроектах “Продолжительная и активная жизнь”, “Семья” и “Инфраструктура для жизни”»,— сказал мэр.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.