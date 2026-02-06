По иску прокурора Межгорья взыскали 1,1 млн рублей с дропперов в других регионах

Иркутский районный суд Иркутской области и Коломенский городской суд Московской области удовлетворили требования прокурора Межгорья, обязав ответчиков выплатить пенсионеру из Башкирии более 1,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства показала, что в феврале прошлого года у 74-летнего жителя Межгорья неизвестные, представившиеся сотрудниками Центрального Банка и ФСБ, похитили средства с банковских счетов.

Следователи установили, что деньги перечислили на счета жителей Иркутской, Московской и Саратовской областей, а также Татарстана, которые передали свои данные мошенникам.

Еще два иска на 2,3 млн руб. находятся на рассмотрении.

Майя Иванова