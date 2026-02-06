Дмитрий Чистяков: в сознании горожан Ижевск видится как техноград

Жители Ижевска видят город как «техноград» или промышленный центр, рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время презентации стратегии социально-экономического развития (СЭР) столицы Удмуртии до 2036 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Трансляция «Ъ-Удмуртия» Фото: Трансляция «Ъ-Удмуртия»

«Исторически Ижевск — это город-завод, который создавался с конкретной целью: “Ковать оборонную мощь страны”. Благодаря оборонно-промышленному комплексу, здесь сформировалась сильная инженерная, научно-техническая, образовательная инфраструктура. Здесь развиваются уникальные технологии — от оружейного производства мирового уровня до разработки БПЛА и IT-продуктов»,— сказал господин Чистяков.

По его словам, задача административной команды, бизнеса и городских сообществ — соответствовать статусу «технограда» и гордиться этим.

Сегодня, 6 февраля, проходит презентация стратегии СЭР до 2036 года. Она разрабатывалась около года. В это время проводились исследования, опросы общественного мнения и стратсессии с экспертами.