В Нижегородской области разработали 13 туристических маршрутов с аудиогидами

Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды (АНО «АСИРИС») разработало 13 новых туристических маршрутов и аудиогидов для путешествий по муниципалитетам Нижегородской области. Разработка маршрутов велась в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Для тех, кто путешествует на автомобиле или автобусе, подготовили маршруты из Нижнего Новгорода в Большое Мурашкино, Балахну или Чкаловск. Также запущены маршруты из села Григорово (Большемурашкинский округ) в село Вельдеманово (Перевозский округ) и из Большого Мурашкина в Княгинино.

Для любителей пеших прогулок стали доступны туры с аудиогидами по Пуреху (Чкаловский округ), Быковке (Воротынский округ), Григорово (Большемурашкинский округ), Вельдеманово (Перевозский округ), Большому Мурашкино, Балахне, Чкаловску и Княгинино.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что по итогам 2025 года в Нижегородской области побывало более 5 млн туристов. Многие из них не ограничиваются визитом в Нижний Новгород, но и отправляются в малые города и населенные пункты. «Для них запуск аудиогидов позволит превратить путь от одного населенного пункта к другому в увлекательную экскурсию»,— считает глава региона.

Воспользоваться маршрутами могут туристы, туроператоры, экскурсоводы и все, кто интересуется историей Нижегородской области.

В ряде населенных пунктов, которые включены в новые маршруты, в последние несколько лет проводили работы по сохранению исторической среды.

Андрей Репин