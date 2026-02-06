В Кунашаке экс-директора бюджетного учреждения обвиняют в растрате

Кунашакский районный суд Челябинской области рассмотрит дело бывшего директора муниципального учреждения «Дорсервис», обвиняемого в присвоении и растрате. На его имущество стоимостью 800 тыс. руб. наложен арест.

По версии следствия, с января по июнь 2025 года обвиняемый, используя служебное положение, периодически похищал дизельное топливо, моторное, трансмиссионное и гидравлическое масло, автомобильные шины. Кроме того, по его указанию сотрудники МБУ заправляли бензином транспорт, который не принадлежал «Дорсервирсу», а также продавали со склада масла и шины третьим лицам. Они также вносили ложные данные в путевые листы, чтобы скрыть растрату, считает следствие.

По данным прокуратуры, экс-директор присвоил 1970 л дизельного топлива, четыре автошины, 90 л масла на сумму свыше 220 тыс. руб.

Ольга Воробьева