В Самарской области суд отказался отправлять в СИЗО владелицу турбазы «Хуторок Озерный»

Суд Ставропольского района Самарской области отказал следователю в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу предпринимателя Ольги Кулаксыз — владелицы турбазы «Хуторок Озерный». Вместо этого коммерсант отправлена под домашний арест. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Ольги Кулаксыз в январе 2026 года. Изначально предпринимателю вменили оказание некачественных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Позже коммерсанту инкриминировали еще и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что 31 декабря 2025 года на турбазу заселились несколько семей. Но в домах, предназначенных для отдыха, не было воды, тепла и электричества. Помещения находились в антисанитарных условиях.

Клиентам пришлось покинуть турбазу, но деньги за отдых им так и не вернули. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

Ольга Кулаксыз уже имеет судимость. В феврале 2024 года Ставропольский райсуд Самарской области признал ее виновной в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Предприниматель стала соучастницей двойного поджога жилого дома семьи, с которой у Ольги Кулаксыз был конфликт из-за земельных участков. По указанию коммерсанта ее знакомый приобрел компоненты для зажигательной смеси и попытался уничтожить чужое жилье, но безуспешно. В итоге поджигатель скончался, а Ольга Кулаксыз получила два года условного лишения свободы и выплатила потерпевшим компенсацию.

Георгий Портнов