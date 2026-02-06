Новосибирец подозревается в организации убийства своей матери

В Новосибирске задержан 49-летний местный житель по подозрению в организации убийства матери, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, фигурант дела запланировал убийство в декабре 2025 года. Мотивом преступления стал отказ 72-летней пенсионерки оказывать финансовую помощь своему сыну. Для осуществления задуманного злоумышленник привлек своего друга. В качестве вознаграждения он предложил ему помощь в постройке дома.

Злоумышленник арендовал для исполнителя квартиру недалеко от места жительства матери, передал ему нож и сотовый телефон. Однако о готовящемся преступлении стало известно полиции.

Михаил Кичанов