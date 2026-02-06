Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Цивилев предложил обеспечить безопасность на водных объектах Петербурга зимой

Депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев призвал отреагировать на участившиеся случаи выхода петербуржцев и гостей города на лед Невы и ее притоков. Он считает необходимым ввести постоянную технологическую систему безопасности.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Свою позицию парламентарий изложил в личном Telegram-канале. Господин Цивилев считает, что часто в решении выйти на лед люди недооценивают риски, прежде всего во время оттепелей или когда снежный покров скрывает трещины и промоины.

Депутат предлагает усилить ежедневное публичное информирование о состоянии льда с указанием измеренной толщины, выделением зон повышенного риска и четкими предупреждениями о запрете выхода на лед. На наиболее популярных спусках к воде необходимо установить автоматизированные модули безопасности, считает Алексей Цивилев. Они должны быть оснащены датчиками движения и голосовыми предупреждениями.

«Такой подход позволит сочетать проактивное просвещение и немедленное вмешательство, снизит нагрузку на спасательные службы и будет способствовать формированию устойчивой культуры безопасности среди населения»,— объяснил депутат.

Татьяна Титаева

