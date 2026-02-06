В Волгоградской области в 2025 году ввели в эксплуатацию на 20,8% больше зданий

Около 5,5 тыс. жилых и нежилых зданий введено в эксплуатацию в Волгоградской области в 2025 году. Такие данные привел Волгоградстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 4,9 тыс. домов введены индивидуальными застройщиками

По данным ведомства, в 2024 году было введено на 944 объекта капстроительства меньше. Таким образом, в 2025 году показатель вырос на 20,8%.

Большинство зданий, а именно 93%, были жилыми. Более 4,9 тыс. домов построены индивидуальными застройщиками, и 153 многоквартирных дома сданы девелоперами.

Введено в эксплуатацию 385 нежилых зданий, из которых: 141 коммерческое, 102 сельскохозяйственных и 39 промышленных.

Нина Шевченко