обновлено 14:13
В Пермском крае упростят строительство и ремонт объектов связи
В заксобрание внесен проект, уточняющий правила использования полос отвода автомобильных дорог для строительства, реконструкции и капремонта линий связи. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Документ определяет линии связи как самостоятельный вид инженерных коммуникаций, которые могут размещаться в полосе отвода дорог. Изменения призваны решить проблемы операторов связи при строительстве придорожных объектов коммуникаций.
Законопроект рассмотрят на февральском пленарном заседании заксобрания.