В Пермском крае упростят строительство и ремонт объектов связи

В заксобрание внесен проект, уточняющий правила использования полос отвода автомобильных дорог для строительства, реконструкции и капремонта линий связи. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Документ определяет линии связи как самостоятельный вид инженерных коммуникаций, которые могут размещаться в полосе отвода дорог. Изменения призваны решить проблемы операторов связи при строительстве придорожных объектов коммуникаций.

Законопроект рассмотрят на февральском пленарном заседании заксобрания.