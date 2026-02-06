Глава СКР затребовал доклад по делу о разрушенной крыше детсада в селе Татарстана
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о частичном обрушении крыши детсада в селе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В феврале 2026 года в селе Старое Дрожжаное частично обрушилась кровля детского сада из-за ненадлежащей расчистки снега. Пострадавших нет.
По факту инцидента СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело.