В Башкирии завершили расследование дела об организации нелегального казино

Уфимский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела 56-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

Установлено, что с июля по декабрь 2025 года обвиняемый организовал в селе Зубово подпольные игры в покер, сообщают пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского управления СКР.

В момент задержания в клубе были 15 человек, в том числе предполагаемый организатор. Во время обыска изъяли вещественные доказательства: 76 тыс. руб. наличными, 14 сотовых телефонов, а также игральные карты, фишки, кости, специальное сукно и автоматическую машинку для перемешивания карт.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова