На обновление школ и лагерей Свердловской области направили 1,5 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил на капитальный ремонт школ региона в 2026 году 1,15 млрд руб. и еще 415 млн руб. — на обновление детских лагерей, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Завершен отбор 10 школ, в которых в этом году начнется капитальный ремонт за счет средств областного бюджета. Это новый региональный проект, который будем реализовывать одновременно с другими программами по ремонту учреждений образования»,— сказал губернатор. Так, до конца 2026 года будут отремонтированы:

школы №20 и №151 в Екатеринбурге;

школа №20 в Каменске-Уральском;

школа №17 в Кировградском МО;

школа №45 в Шалинском МО.

В 2027 году ремонт завершится в следующих заведениях:

школа №138 в Нижнем Тагиле;

школа №2 в Красноуральске;

гимназия №25 в Ревде;

Валериановская школа имени Героя Советского Союза А.В. Рогозина в Качканарском МО;

Маминская СОШ в Каменском МО.

Кроме того, в лагерях «Искорка» (Рефтинский ГО) и «Спутник» (Екатеринбург) построят жилые корпуса. Еще в нескольких местах отдыха детей создадут медицинские блоки — в лагерях «Волна» и «Изумруд» (Екатеринбург), «Актай» (Верхотурье), «Солнечный» и «Лесной ручеек» (Нижний Тагил), «Маяк» (Новолялинский МО), «Лесная сказка» (Полевской), «Родничок» (Тавдинский МО) и «Гурино» (Тугулым). Еще в нескольких лагерях появятся пять палаточных лагерей-спутников.

Ирина Пичурина