Изъятые у челябинского экс-губернатора компании судятся с его родителями

Три национализированные компании, которые принадлежали бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, подали иски в арбитражный суд региона. Ответчиками являются родители экс-главы региона Наталья и Валерий Юревичи, а также связанные с семьей иностранные организации. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Все компании просят признать займы, которые выдавались им, вкладами в свое имущество. ООО «Отельстрой» (оператор челябинского отеля Radisson Blu) собирается судиться с родителями Михаила Юревича и Rantip Invest Limited (Кипр). Организация брала займы у зарубежной компании в 2011 и 2018 годах. Универсальный магазин «Школьник» подал заявление к Наталье Юревич, кипрской компании и Baiterek Capital (Республика Казахстан). Третье разбирательство инициировало ООО «Родник» (управляет несколькими торговыми комплексами в Челябинске). Ответчиками также стали мать Михаила Юревича и две иностранные организации.

Пока иски оставлены без движения из-за найденных нарушений. Компаниям необходимо «обосновать квалификацию поступивших заемных денежных средств именно в качестве вклада в имущество, тогда как из текста искового заявления следует, что поступившие денежные средства расходовались с иной целью».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска изъял АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний у Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб.

Виталина Ярховска