«Любое свое решение я соизмерял с законом в 6-10 измерениях»

Бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий (ст. 285 УК) и получении личной выгоды при изменении вида разрешенного использования земельного участка близ города. Прокуратура запросила для обвиняемого шесть лет колонии. Сторона защиты уверена, что экс-мэр действовал строго в рамках закона и «запустил в оборот пустырь», на котором появился коттеджный поселок, приносящий доход в городской бюджет. Суд вынесет приговор 23 марта.

5 февраля в городском суде Нефтекамска завершились прения сторон по делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в двух эпизодах ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Следствие вело местное СУ СКР. Материалы дела составили более 60 томов.

Экс-мэра обвиняют в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м местному застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов, а также в незаконном изменении вида разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен коттеджный поселок «Найди». На его территории находится дом Бекмеметьева. Обвинение считает, что своими действиями бывший мэр нанес городу ущерб более чем 34 млн руб. В ходе прений прокуратура запросила для экс-мэра шесть лет лишения свободы, а также поддержала гражданский иск о взыскании ущерба.

Помимо Олега Бекмеметьева фигурантами по делу проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин. Им инкриминируется подстрекательство и пособничество соответственно (ст. 285 УК РФ). Для них гособвинитель запросил по три года лишения свободы.

Представляющая интересы господина Бекмеметьева в суде адвокат Екатерина Жидкова начала прения сторон с позиции, что ее подзащитный, подписывая постановление об изменении ВРИ, «решал задачи на стыке устаревших формулировок» и требований нового законодательства и практического состояния участка. «Это дело — криминализация сложной управленческой деятельности»,— уверена защитник.

Сторона защиты настаивает, ссылаясь на ст. 39.28 Земельного кодекса РФ (редакция от декабря 2025 года), что господин Бекмеметьев лишь актуализировал статус участка в ответ на запрос тогдашнего владельца земли Леонида Каплана. Постановления о приведении ВРИ в соответствие (на этой формулировке настаивает защита) с Классификатором участков №1852 и №60 мэр Бекмеметьев подписал в период с декабря 2020 по январь 2021 года.

На тот момент на данном участке располагались около 50 объектов незавершенного строительства, возводить которые начали еще до вступления Бекмеметьева в должность мэра. В коттеджный поселок территория превратилась после 2021 года, когда участок был передан в аренду компании «Найди строй» .

Адвокат Жидкова также отметила, что бывший руководитель и замруководителя управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации Ижевска Елена Банникова и Светлана Орлова, к показаниям которых апеллирует сторона обвинения, не усмотрели нарушения при изменении ВРИ участка. Следствие, по ее словам, не привело ни одного факта о получении преступных указаний в их адрес со стороны господина Бекмеметьева.

Сторона защиты настаивает на том, что благодаря действиям господина Бекмеметьева указанный участок удалось включить в оборот, позже на нем завершилось строительство жилых домов, а доходы от аренды земли пополнили бюджет Ижевска.

Также защита указала на то, что в прослушиваемых телефонных разговорах господина Бекмеметьева и его переписке в мессенджерах со свидетелями не выявили ни одного сообщения или разговора, которые могли бы быть расценены как доказательства дачи противоправных указаний, согласования преступного умысла или получения какой-либо личной выгоды.

Раскритиковала адвокат и заключение комиссионной экспертизы ООО «Профэксперт». По словам госпожи Жидковой, изучавшие документы о передаче земли в аренду эксперты взяли на себя функцию судьи, не указали примененные методики исследования.

«Выводы экспертов о невозможности аренды прямо противоречат вступившему в законную силу постановлению 17-го Арбитражного апелляционного суда по этому же земельному участку, который подтвердил правомерность действия администрации»,— настаивает защита.

Говоря об отсутствии личной выгоды господина Бекмеметьева, его адвокат сообщила, что, подписывая постановление об изменении ВРИ участка, он не помышлял о строительстве дома на нем, планы о строительстве у четы Бекмеметьевых возникли только в 2021 году. Также указывается, что дом приобретался по рыночной стоимости за 10 млн руб. в ипотеку. Ремонт здания и прочие расходы оплачивались из личных сбережений господина Бекмеметьева и его супруги.

«Следовательно, не было ни скидки, ни экономии. Была изначальная сделка, по которой подсудимый полностью оплатил, а по факту даже переплатил за полученный результат (конечная стоимость дома составила 12,4 млн руб. с учетом ремонта). Утверждение о выгоде в 5 млн руб. является фикцией»,— завершила выступление Жидкова.

Сам господин Бекмеметьев, выступая с последним словом в суде, заявил о своей приверженности букве закона. «Я законопослушный гражданин <...> Будучи облеченным властью, я взял за правило, что любое свое решение я соизмерял с законом в 6-10 измерениях до тех пор, пока не убеждался, что оно законно и идет на пользу жителей»,— сказал подсудимый.

Ожидается, что приговор по делу бывшего мэра Ижевска будет вынесен 23 марта.

Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. За 1,5 месяца до этого он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. Он стал мэром в октябре 2018 года. В 2015-2018 годах был главой Глазова, в 2012-2015 годах — депутатом Госсовета Удмуртии. До этого более 20 лет работал на Чепецком механическом заводе: замгендиректора по развитию инфраструктуры и внешним связям, замдиректора по экономике и финансам, руководителем группы внешней торговли, инженером технологом.

В СИЗО Олег Бекмеметьев находится с сентябре 2023 года. Расследование уголовного дела было завершено в июне 2024 года. В ноябре того же года уголовное дело было передано в Нефтекамский горсуд Башкирии. Прокурор заявил ходатайство о переносе дела в другой регион, обосновав это тем, что подсудимые занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуры и могут оказать давление на суд. Первые заседания начались в декабре 2024 года. По уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей.

Дмитрий Соколов