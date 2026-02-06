Уровень газификации Пермского края превысил среднероссийские показатели

Уровень газификации Пермского края выше среднероссийского показателя и составляет 75,1%. Благодаря совместной работе региона с «Газпромом» в прошлом году было построено 150 км газопроводов и газифицировано 11 населенных пунктов. Такие данные были озвучены в ходе прошедшей сегодня встречи губернатора Дмитрия Махонина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Дмитрий Махонин и Алексей Миллер обсудили промежуточные итоги сотрудничества компании и Пермского края. В ходе встречи была отмечена успешная реализация важного для Прикамья проекта газификации севера края. Строительство газопровода до Красновишерского и Чердынского округов завершилось в декабре 2025 года. Также в рамках программы синхронизации в регионе ведется активная работа по модернизации котельных и переводу на газ. Обновлено уже 19 объектов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион продолжает бесплатно подключать газ в территориях. Компенсируются расходы по строительству газопровода до участка и проведению сети непосредственно до конфорки. Благодаря программе газификации голубое топливо дошло уже до 45 тыс. домов — это более 112 тыс. человек.

Глава Прикамья и председатель правления «Газпрома» обсудили планы сотрудничества на новый пятилетний срок. В частности, будет продолжена газификация сельских населенных пунктов Пермского края.

«Газпром» продолжает участвовать в развитии социальной инфраструктуры края. В прошлом году при поддержке компании был реконструирован стадион «Юность». На обновленной площадке тренируются профессиональные спортсмены и катаются на коньках любители активного отдыха. Стадион стал базой для конькобежцев и баскетболистов — в одном из залов тренируются студенты колледжа олимпийского резерва Пермского края им. С. А. Белова.