Минфин Нижегородской области привлечет кредиты на 15 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области объявил 15 закупок на привлечение коммерческих кредитов по 1 млрд руб. Лоты опубликованы на портале госзакупок.

По условиям кредитования займы предоставляются сроком на девять месяцев с плавающей процентной ставкой. Начальная цена каждого лота составляет 144,2 млн руб.

Заемные средства планируется привлечь на погашение госдолга Нижегородской области. По данным областного минфина, объем госдолга на 1 февраля составлял 216,4 млрд руб. или предельные 75% от налоговых и неналоговых доходов бюджета региона.

В структуре госдолга 129,9 млрд руб. приходятся на бюджетные кредиты, еще 55,6 млрд руб. — на коммерческие займы. Государственные ценные бумаги составляют 29,5 млрд руб., госгарантии — 1,4 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе 2026 года Нижегородская область потратила на обслуживание госдолга более 1 млрд руб. В 2025 году госдолг региона увеличился на 28%, его объем был признан одним из самых больших в России.

Владимир Зубарев