Миллионы людей по всему миру носят на коже яркие наклейки, которые обещают победить усталость, стресс, прыщи и даже похмелье. По оценкам Financial Times, в 2024 году рынок wellness-пластырей приближался к $10 млрд. И он существенно подпитывает индустрию товаров для здоровья.

Витаминные пластыри в форме бабочек, сердечек и звездочек напоминают временные татуировки, а цена за набор в среднем ниже тысячи рублей. Например, производитель бодрящих патчей обещает прилив энергии и активизацию работы мозга за пять минут. Однако профессор-иммунолог Джон Трегонинг в беседе с The Guardian заметил: как можно измерить результат, когда речь идет о субъективных ощущениях? Плюс не все вещества могут пройти через кожный барьер. И непонятны способы доставки, например, как дофаминовый пластырь может повлиять на работу мозга?

Единственная категория с доказанной эффективностью — медицинская: никотиновые пластыри, гормональные, для доставки определенных лекарств. Все они прошли жесткие клинические испытания. Патчи из категории wellness регулируются как пищевые добавки и не требуют твердых доказательств.

Несмотря на сомнение критиков, у феномена социальные корни. Тренд-аналитики называют это «здоровьем из сумочки». Для молодежи носимый патч на лице в виде звездочки — вовсе не стыд, а способ сказать «у меня тоже есть проблемы, и я забочусь о себе». К тому же wellness-пластыри работают как катализатор эффекта плацебо — его несложно наклеить и ждать, когда все изменится.

Анна Кулецкая