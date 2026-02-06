В Пензенской области после отбытия тюремного срока выдворили двух иностранцев

Сотрудники УМВД России по Пензенской области выдворили за пределы РФ двух иностранных граждан, осужденных за тяжкие преступления. Об этом сообщили в региональном управлении.

Пензенские правоохранители выдворили двух иностранцев, отбывших срок за тяжкие преступления

Фото: Полиция Пензенской области, Коммерсантъ Пензенские правоохранители выдворили двух иностранцев, отбывших срок за тяжкие преступления

Фото: Полиция Пензенской области, Коммерсантъ

Мужчины 48 и 32 лет, имеющие гражданство стран ближнего зарубежья, были признаны виновными в организации преступного сообщества, незаконном обороте наркотиков и разбое в составе группы. По приговорам судов они отбывали сроки в местах лишения свободы — 18 и 8 лет соответственно.

После освобождения их дальнейшее пребывание в России было признано нежелательным. В сопровождении правоохранителей мужчин доставили в московский аэропорт, откуда они вылетели в свои страны. Им запрещен въезд в Россию до 2031 года.

В УМВД отметили, что в 2025 году из страны выдворено более 30 иностранных граждан, ранее совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Марина Окорокова