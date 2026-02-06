В селе Ныда на Ямале открыли участковую больницу на 1,5 тыс. кв. м

На Ямале в отдаленном селе Ныда Надымского района открыли новую участковую больницу площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Теперь жителям села не нужно ехать в райцентр — помощь окажут рядом с домом.

Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Модульное здание включает в себя поликлинику на 15 посещений в смену — оно включает поликлинику и стационар, которые ранее находились в деревянных постройках в разных частях села. Жители могут получить помощь от терапевта, педиатра, стоматолога, двух фельдшеров, четырех медсестер, акушерки и лаборанта. В стационаре на семь коек круглосуточного пребывания и шесть коек дневного работают врач и три медсестры. При этом новая больница адаптирована под потребности маломобильных граждан.

Для диагностики и экстренной помощи медики будут использовать ЭКГ-аппараты, дефибрилляторы, кислородные ингаляторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Жители могут получить не только амбулаторную помощь, но и пройти профилактический осмотр, диспансеризацию. В больнице есть лаборатория, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты, рентген-кабинет.

В Ныде проживает порядка 1100 человек, из них 832 — представители коренных малочисленных народов Севера.

