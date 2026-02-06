Эксперты телекома: какие повседневные привычки помогают технике дольше работать без поломок

Осознанное отношение к технике начинается с простых привычек, которые можно встроить в повседневную жизнь. Об этом рассказали специалисты МегаФона —менеджер по мобильному оборудованию Антон Вишневский и менеджер по портативной технике Алексей Лелеков.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Специалисты советуют бережнее относиться к внешнему состоянию гаджетов. Смартфон и ноутбук стоит периодически протирать мягкой салфеткой из микрофибры, уделяя внимание экрану, корпусу и зонам вокруг разъемов. При желании можно использовать специальные влажные салфетки для экранов и другой электроники. «Важно не использовать бытовую химию и абразивные средства, не тереть экран сухими салфетками или одеждой — все это со временем повреждает покрытие», — отмечают эксперты. Разъемы и решетки динамиков они рекомендуют очищать только снаружи, без зубочисток и скрепок, которые могут повредить контакты: при необходимости лучше аккуратно продуть их воздухом. Антон Вишневский напомнил, что смартфон большую часть дня находится в руках, на столах и в общественных местах, на корпусе и экране со временем скапливается много бактерий, поэтому полезно хотя бы время от времени обрабатывать поверхность гаджета подходящими дезинфицирующими салфетками для техники.

Отдельный блок привычек связан с защитой от влаги и перепадов температур. По словам специалистов, техника не любит резких переходов из холода в тепло, нахождения на солнце в машине или около обогревателя. «Зимой лучше не доставать телефон на морозе лишний раз и не класть его на снег для фотографии, а летом не стоит оставлять гаджеты под прямыми солнечными лучами. Влага, конденсат и перегрев — одни из главных врагов электроники», — пояснил Вишневский. Для повседневной защиты рекомендуются чехлы и защитные покрытия для экранов. Если устройство часто берут в дорогу или дают детям, лучше выбрать ударопрочные модели. При этом стоит избегать слишком плотных и герметичных аксессуаров, так как они мешают охлаждению гаджета.

Немаловажную роль играет и то, как пользователь обращается с аккумулятором. Эксперты советуют не доводить батарею до нуля каждый день и не держать устройство постоянно на зарядке, если такой необходимости нет. «Старайтесь не нагружать смартфон тяжелыми играми или съемкой видео во время зарядки, особенно в жару — в этот момент нагрузка на аккумулятор и так повышена», — пояснил Антон Вишневский. По возможности стоит использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства и не оставлять технику заряжаться на мягких поверхностях, где хуже отводится тепло.

Отдельная полезная привычка — не захламлять устройство лишними программами и файлами. Эксперт по мобильному оборудованию напоминает, что большое количество автозапускаемых приложений, виджетов и постоянных уведомлений не только отвлекает, но и нагружает систему. «Время от времени полезно пересматривать список приложений: удалять те, которыми вы давно не пользуетесь, отключать лишние уведомления и фоновые обновления. Это помогает устройству работать быстрее и экономит заряд батареи», — сказал он. Для ноутбуков и стационарных компьютеров эксперт по портативной технике Лелеков рекомендует также следить за автозагрузкой, регулярно удалять ненужные программы и очищать диск от временных файлов, чтобы не заполнять память устройства лишним.

По словам экспертов, еще одна важная часть осознанной эксплуатации — резервное копирование данных и продуманное обновление системы. Пользователям стоит включить автоматическое создание резервных копий в облако или регулярно сохранять важные файлы на внешний носитель. «Многие задумываются о бэкапах только после того, как потеряли фотографии или документы, — отмечают эксперты. — Намного надежнее, когда копии создаются по расписанию без участия пользователя». Обновления операционной системы и приложений лучше устанавливать не затягивая, но проверяя, чтобы во время обновления устройство было заряжено и подключено к стабильной сети.

ПАО «МегаФон»