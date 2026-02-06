В Марий Эл суд признал 73-летнего бывшего директора детской школы искусств виновным в фиктивном трудоустройстве работника, присвоении части премий сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Экс-директор школы искусств в Марий Эл признан виновным в подлоге и мошенничестве

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экс-директор школы искусств в Марий Эл признан виновным в подлоге и мошенничестве

Следствие установило, что с 2018 по 2024 год директор школы фиктивно трудоустроил знакомого. Он внес недостоверные сведения о фактически отработанных часах и получил 770 тыс. руб.

Кроме того, с декабря 2021 по ноябрь 2023 года осужденный издавал приказы о начислении премий и требовал от подчиненных переводить часть средств в общей сумме 70 тыс. руб. себе и своей родственнице.

Его признали виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и четырех эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Суд назначил осужденному штраф, обязал возместить ущерб, причиненный муниципальному бюджету и

наложил арест на недвижимое имущество.

