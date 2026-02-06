Ульяновский активист Константин Толкачев стал депутатом гордумы Димитровграда

Независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев из Ульяновска стал депутатом гордумы Димитровграда от партии «Новые люди». Постановление о выдаче депутатского мандата было подписано территориальной избирательной комиссией Димитровграда 4 февраля. «В четверг, 5 февраля, оно направлено в гордуму Димитровграда»,— сказала «Ъ-Волга» председатель городской ТИК Альбина Спирина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрист Константин Толкачев (слева) заявляет, что продолжит активную деятельность по защите прав ульяновцев

Фото: Константин Толкачев Юрист Константин Толкачев (слева) заявляет, что продолжит активную деятельность по защите прав ульяновцев

Фото: Константин Толкачев

Константин Толкачев также является учредителем и редактором регионального информационного агентства Simbirsk.City с одноименными сайтом и Telegram-каналом, владельцем и автором персонального Telegram-канала. В Ульяновске известен по активной деятельности в сфере защиты прав жителей в сфере точечной застройки и вопросах экологии, защиты зеленых зон города, общественной борьбы с нарушениями в изменениях генплана города и ПЗЗ. В администрации губернатора Константина Толкачева считают оппозиционным активистом, регулярно критикующим действия губернатора и регионального правительства.

Место в гордуме Димитровграда освободилось 22 января, когда депутаты своим решением удовлетворили заявление депутата Олега Владимиркина (избран по спискам партии «Новые люди», руководил партийной фракцией) о сложении депутатских полномочий (по информации источников «Ъ-Волга», новый работодатель депутата не приветствовал его частые отлучения, связанные с депутатской деятельностью).

По словам Константина Толкачева, предложение получить освободившийся депутатский мандат ему поступило от партии «Новые люди», поскольку еще на выборах в гордуму Димитровграда в 2023 году он дал согласие войти в партийный список и шел следом за Олегом Владимиркиным. 25 января региональный совет партии принял решение о выдвижении его кандидатуры на освободившийся мандат, 26 января с этим согласился Центральный совет партии. 4 февраля господин Толкачев дал официальное согласие и в тот же день ТИК оформила постановление о выдаче ему депутатского мандата.

Источники «Ъ-Волга» в региональной власти, утверждают, что именно администрация губернатора оказала содействие в уходе господина Толкачева в депутатский корпус Димитровграда на условиях, что он не будет заниматься активной оппозиционной деятельностью и критикой главы региона, о чем, по словам собеседников, была достигнута неофициальная договоренность на встречах Константина Толкачева с представителями блока внутренней политики. Сам Константин Толкачев, подтверждая факт встреч, в беседе с «Ъ-Волга» заявил, что никаких «красных линий» ему не обозначали и никаких обещаний отказаться от критики действий региональной власти он не давал. Он не исключает, что в региональной власти надеются, что с получением депутатского мандата у него не останется времени на активную общественную деятельность по прежним направлениям, и заявляет, что продолжит заниматься защитой зеленых зон Ульяновска, противодействием незаконной точечной застройке и иным нарушениям в градостроительной деятельности. Он также признал, что если ему будет предложено возглавить партийную фракцию, то тогда он примет решение о вступлении в партию.

Сергей Титов, Ульяновск