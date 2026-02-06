Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ульяновский активист Константин Толкачев стал депутатом гордумы Димитровграда

Независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев из Ульяновска стал депутатом гордумы Димитровграда от партии «Новые люди». Постановление о выдаче депутатского мандата было подписано территориальной избирательной комиссией Димитровграда 4 февраля. «В четверг, 5 февраля, оно направлено в гордуму Димитровграда»,— сказала «Ъ-Волга» председатель городской ТИК Альбина Спирина.

Юрист Константин Толкачев (слева) заявляет, что продолжит активную деятельность по защите прав ульяновцев

Юрист Константин Толкачев (слева) заявляет, что продолжит активную деятельность по защите прав ульяновцев

Фото: Константин Толкачев

Юрист Константин Толкачев (слева) заявляет, что продолжит активную деятельность по защите прав ульяновцев

Фото: Константин Толкачев

Константин Толкачев также является учредителем и редактором регионального информационного агентства Simbirsk.City с одноименными сайтом и Telegram-каналом, владельцем и автором персонального Telegram-канала. В Ульяновске известен по активной деятельности в сфере защиты прав жителей в сфере точечной застройки и вопросах экологии, защиты зеленых зон города, общественной борьбы с нарушениями в изменениях генплана города и ПЗЗ. В администрации губернатора Константина Толкачева считают оппозиционным активистом, регулярно критикующим действия губернатора и регионального правительства.

Место в гордуме Димитровграда освободилось 22 января, когда депутаты своим решением удовлетворили заявление депутата Олега Владимиркина (избран по спискам партии «Новые люди», руководил партийной фракцией) о сложении депутатских полномочий (по информации источников «Ъ-Волга», новый работодатель депутата не приветствовал его частые отлучения, связанные с депутатской деятельностью).

По словам Константина Толкачева, предложение получить освободившийся депутатский мандат ему поступило от партии «Новые люди», поскольку еще на выборах в гордуму Димитровграда в 2023 году он дал согласие войти в партийный список и шел следом за Олегом Владимиркиным. 25 января региональный совет партии принял решение о выдвижении его кандидатуры на освободившийся мандат, 26 января с этим согласился Центральный совет партии. 4 февраля господин Толкачев дал официальное согласие и в тот же день ТИК оформила постановление о выдаче ему депутатского мандата.

Источники «Ъ-Волга» в региональной власти, утверждают, что именно администрация губернатора оказала содействие в уходе господина Толкачева в депутатский корпус Димитровграда на условиях, что он не будет заниматься активной оппозиционной деятельностью и критикой главы региона, о чем, по словам собеседников, была достигнута неофициальная договоренность на встречах Константина Толкачева с представителями блока внутренней политики. Сам Константин Толкачев, подтверждая факт встреч, в беседе с «Ъ-Волга» заявил, что никаких «красных линий» ему не обозначали и никаких обещаний отказаться от критики действий региональной власти он не давал. Он не исключает, что в региональной власти надеются, что с получением депутатского мандата у него не останется времени на активную общественную деятельность по прежним направлениям, и заявляет, что продолжит заниматься защитой зеленых зон Ульяновска, противодействием незаконной точечной застройке и иным нарушениям в градостроительной деятельности. Он также признал, что если ему будет предложено возглавить партийную фракцию, то тогда он примет решение о вступлении в партию.

Сергей Титов, Ульяновск