В Самаре возбуждено уголовное дело об избиении ученицы школы №87

В Самаре возбуждено уголовное дело после публикации СМИ об избиении учащейся школы №87. Преступление квалифицировано по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В соцмедиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. Указывается на бездействие руководства школы»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Михаила Ламонова. Следователи устанавливают причины инцидента. Также они намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц школы.

Георгий Портнов