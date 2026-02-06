В Самаре возбуждено уголовное дело об избиении ученицы школы №87
В Самаре возбуждено уголовное дело после публикации СМИ об избиении учащейся школы №87. Преступление квалифицировано по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В соцмедиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. Указывается на бездействие руководства школы»,— говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Михаила Ламонова. Следователи устанавливают причины инцидента. Также они намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц школы.