На смену паделу пришел текбол. В России осваивают новые виды спорта. В последние годы главным трендом стал альтернативный теннису падел, с ракетками поменьше и возможностью играть в небольшом помещении, где мяч отскакивает от стен.

Новый тренд — текбол. По крайней мере, в Татарстане в 2026 году решили установить специальные столы для таких занятий в рамках программы благоустройства дворов. Инициатива исходит от министерства спорта региона. Говорят, новую активность могут включить даже в школьную программу региона.

Текбол — это вид спорта, совмещающий футбол и настольный теннис. По сторонам стола встают минимум двое и берут мяч, похожий на футбольный. Каждый должен отбивать мяч любыми частями тела за исключением рук.

Придумали такое развлечение профессионалы: в 2014-м в Венгрии бывший профессиональный футболист Габор Боршаньи и математик, инженер Виктор Хусар разработали конструкцию стола, которая помогала бы спортсменам отрабатывать технику. Спустя три года прошел первый международный чемпионат, а в 2018-м свой турнир провела и Россия.

Текбол занял свое место в тренировочном процессе многих национальных сборных по футболу, и в Европе, и за ее пределами. ФК «Локомотив» тоже использует специальные столы при подготовке игроков.

Получается, в современном мире, где информация разлетается стремительно, новый вид спорта можно придумать и распространить по десяткам стран всего за несколько лет. К слову, один всепогодный стол для текбола стоит примерно 140 тыс. руб.

