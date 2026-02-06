Мэра Текилы арестовали за вымогательство у производителей текилы

Мексиканская полиция арестовала мэра города Текила Диего Риверу Наварро по обвинению в вымогательствах у местных производителей текилы и пива. Об этом сообщил мексиканский министр безопасности Омар Гарсия Харфуч.

Мэр города Текила Диего Ривера Наварро

Фото: @diego_rivera_navarro Мэр города Текила Диего Ривера Наварро

Фото: @diego_rivera_navarro

Сообщается, что Наварро был связан с «Новым поколением Халиско» (Cartel Jalisco Nueva Generacion, CJNG) — одним из крупнейших наркокартелей в стране. Кроме того, Наварро обвиняют в присвоении государственных средств.

Город Текила дал название популярному алкогольному напитку, который производится там с XVIII века. Благодаря этому город популярен среди туристов. Там до сих пор находится несколько крупных производителей текилы.

Господин Харфуч заявил, что кроме мэра были арестованы еще три должностных лица Текилы — руководители управлений безопасности, общественных работ, а также земельного кадастра и налогов. По его словам, аресты были проведены в рамках более широкой операции по борьбе с наркокартелями.

Сообщается, что мэр Текилы вместе с сообщниками вымогал деньги у компании Becle — крупнейшего в мире производителя текилы. Компания подала жалобу на то, что власти города назначили ей налог, в 20 раз превышающий обычную ставку, и незаконно наложили огромный штраф в размере $3,5 млн. Вымогательствам подвергались и другие производители текилы и пива в городе. Губернатор штата Халиско, где находится Текила, сообщил, что жалобы на это подали как минимум десять компаний.

Яна Рождественская