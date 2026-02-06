Новостройки обрушили аренду

В крупных городах Сибири отмечено годовое снижение стоимости аренды однокомнатных квартир. Ставки найма на эту категорию жилья в январе 2026 года упали в Омске на 8%, в Новосибирске — на 4% и в Красноярске — на 1,8%. В качестве причины динамики эксперты называют вывод на рынок большого числа предложений. Впрочем, цены на аренду будут расти, полагают аналитики, и подчеркивают, что на это повлияет повышение коммунальных тарифов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Наибольшую долю в общем объеме предложений об аренде жилья в сибирских городах в 2025 году заняли студии и «однушки».

В январе 2026 года экспертами зафиксировано снижение стоимости долгосрочной аренды однокомнатных квартир в большинстве мегаполисов России. Самое значительное снижение ставок найма отмечено в Омске, где средняя цена аренды опустилась за год на 8,4%, составив в январе 2026 года 23,13 тыс. руб. в месяц, следует из данных федерального агентства недвижимости «Этажи».

Помимо Омска, средняя стоимость аренды «однушек» снизилась в Новосибирске на 4,2%, до 32,3 тыс. руб., и на 1,8%, до 29 тыс. руб., — в Красноярске.

Одной из причин динамики эксперты рынка недвижимости называют увеличение числа предложений об аренде. Так, в 2025 году количество объявлений о сдаче внаем жилья в Новосибирске выросло по сравнению с предыдущим годом на 29%, до 3,6 тыс. В Омске предложений стало больше на 13%, до 700 тыс. объявлений, в Красноярске меньше на 4%, до 1,4 тыс., следует из обзора аналитического центра ДОМ.РФ.

На этом фоне увеличился срок экспозиции объявлений о сдаче в аренду жилья (медианное значение на 1 января 2026 года): в Новосибирске — до 22 дней (+2 дня за год), в Омске — до 35 дней (+3 дня), в Красноярске — до 24 дней (+4 дня).

По данным аналитиков, приток предложения, превысивший объем спроса, спровоцировал снижение доходности аренды — до 5,5% (-0,8 п.п.).

«Последние несколько лет баланс спроса и предложения на рынке аренды жилья в мегаполисах был в пользу первого, и в сезонные периоды пикового спроса отмечался дефицит доступных вариантов. В итоге это провоцировало резкий рост ставок. В 2025 году ситуация кардинально изменилась — объем предложения вырос, а спрос стал более умеренным. Конкуренция между арендодателями и восстановление структуры предложения привели к постепенному снижению средних ставок найма в большинстве городов-миллионников»,— считает директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.

По словам эксперта, предложение выросло, в том числе за счет завершения проектов жилых комплексов, квартиры в которых ранее приобретались по льготной ипотеке. Также на ситуацию повлияло замедление скорости продаж на вторичном рынке.

Наибольшую долю в общем объеме предложений об аренде по итогам 2025 года заняли студии и «однушки». Согласно обзору аналитического центра ДОМ.РФ, в целом по России эта категория квартир превысила половину всего предложения — 53% против 50% в 2024-м, 46% — в 2023-м.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха полагает, что ситуация в сегменте арендного жилья стабилизируется к лету. Она отмечает, что в январе, апреле и мае традиционно наблюдается низкий спрос из-за новогодних праздников, завершения студенческих сессий и затишья после осеннего пика активности. В этот период интерес к аренде квартир снижается в пределах 15%, что способствует уменьшению медианных ставок и увеличению торга.

По словам эксперта по недвижимости из Кемеровской области Вадима Хващевского, в 2026 году стоимость аренды вырастет на фоне увеличения коммунальных тарифов.

Согласно распоряжению правительства РФ, которое определило предельные значения индексации тарифов ЖКУ, в 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги подлежат повышению дважды: с 1 января и с 1 октября.

Лолита Белова