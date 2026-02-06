Красноярский край увеличил производство молока в 2025 году на 1%

По итогам прошлого года сельхозпредприятия Красноярского края получили 401,6 тыс. т молока, что на 1% превышает показатель 2024 года (197,8 тыс. т). Регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе (СФО) по валовому производству. На первых строчках разместились Алтайский край (960,2 тыс. т) и Новосибирская область (760,8 тыс. т). Средний надой в сельхозорганизациях достиг 7882 кг, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В числе предприятий — лидеров по валовому производству молока: ИП глава КФХ Наталья Зубарева (Шушенский округ), АО «Солгон» и АО «Искра» (Ужурский округ), ЗАО «Назаровское» (Назаровский округ) и АО «Канская сортоиспытательная станция» (Канский округ).

«Основная задача отрасли на данный момент — снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на рынке. Для этого необходимо внедрение новых технологий, цифровизация и роботизация на фермах. Эти факторы уже учтены при предоставлении мер государственной поддержки»,— прокомментировал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

В настоящее время в Минусинском районе Красноярского края завершается строительство молочного комплекса ЗАО «Искра Ленина» на 2,7 тыс. голов. Производственная мощность предприятия составит 24 тыс. т молока в год. Объем инвестиций в проект, по данным регионального минсельхоза, составляет 3,5 млрд руб. В 2025 году «Искра Ленина» получила право на компенсацию части затрат из краевого бюджета в размере 765 млн руб.

Лолита Белова