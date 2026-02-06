Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Чебоксарах

В сообщениях в сети говорится, что кровля дома на улице Короленко на протяжении нескольких лет находится в аварийном состоянии. Из-за этого квартиры регулярно затапливаются, а в феврале там произошло обрушение перекрытий.

Обращения жильцов в различные инстанции, по их словам, результатов не дали, ремонтные работы не организованы.

Анна Кайдалова