Глава СКР хочет знать, почему сироте выдали непригодное жилье под Ахтубинском

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сироты из Астраханской области. Об этом сообщили в инфоцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница села Успенка пожаловалась на трещины в полу и холод в квартире

Фото: СУ СКР по Астраханской области Жительница села Успенка пожаловалась на трещины в полу и холод в квартире

Фото: СУ СКР по Астраханской области

В СК обратилась жительница Ахтубинского района с жалобой на полученную квартиру в микрорайоне Южном села Успенка. Она отмечает, что жилплощадь непригодна для проживания.

По данным ведомства, в квартире во время проживания появились трещины в напольных покрытиях, а температурный режим в помещениях не соответствует нормативам. Обращения в госорганы результата не дали.

В связи с этим СК начал проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову представить отчет о результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко