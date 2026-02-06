В Казани по итогам прошлого года количество пунктов выдачи интернет-заказов увеличилось на 22,5% и достигло 3087 точек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани за год число пунктов выдачи интернет-заказов выросло на 22,5%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цифры озвучил начальник Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов на итоговом совещании перед мэром города Ильсуром Метшиным.

В Казани больше всего точек Ozon (694 пункта выдачи), на втором месте Wildberries (638), следом идут «Яндекс.Маркет» (208) и «Магнит.Маркет» (196).

Количество продавцов на маркетплейсах за год выросло на 2,7 тыс. — до 27,2 тыс. селлеров.

По словам господина Фазылянова, жители все чаще выбирают онлайн-покупки вместо походов в магазины. При этом обеспеченность торговыми площадями в Казани составляет 391 кв. м на тысячу жителей.

По предварительной оценке, оборот розничной торговли в Казани по итогам 2025 года достигнет 1087 млрд руб. В среднем по стране доля интернет-торговли в структуре розницы составляет 13%.

