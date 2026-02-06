«Евраз» вложил 400 млн рублей в экологический мониторинг в Свердловской области

«Евраз» инвестировал около 400 млн руб. в экологический мониторинг, оснастив основные источники выбросов системами автоматического контроля (САК) на предприятиях «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» и «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат». Как рассказали в пресс-службе компании, установленное оборудование прошло проверку Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и допущено к эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Евраз НТМК» Фото: пресс-служба «Евраз НТМК»

На «Евраз НТМК» системы контроля охватили шесть объектов: три трубы котлоагрегатов ТЭЦ, коксовую батарею № 9 и две свечи доменного производства. В Качканаре САК установлены на агломерационных и обжиговых машинах, а также на охладителях агломерата и окатышей. Это первый опыт внедрения подобного оборудования на промышленных объектах для Нижнего Тагила и Качканара.

Системы мониторинга круглосуточно измеряют температуру, давление, расход газов, содержание кислорода и концентрацию взвешенных веществ. Для обеспечения точности используются экстрактивные фотометрические газоанализаторы и лазерные пылемеры. Сообщается, что каждые 30 минут информация поступает в госреестр объектов, влияющих на окружающую среду.

Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал», отметил, что внедрение САК — это не только выполнение законодательных требований, но и переход к новому уровню экологического менеджмента. «Мы передаем данные надзорным органам в режиме реального времени, потому что экологическая ответственность начинается с честной и прозрачной отчетности»,— сказал он.

По данным компании, внедрение САК является частью долгосрочной экологической стратегии. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Из девяти запланированных мероприятий проекта реализовано семь. Общий объем снижения загрязняющих веществ составил 7,9 тыс. т, а инвестиции комбината в эти проекты превысили 14,6 млрд руб.

Алексей Буров