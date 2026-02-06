Нижегородское УФАС возбудило дело из-за рекламы на дорожных знаках

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе из-за информации на дорожных знаках. Об этом говорится в опубликованных материалах ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жалобы в антимонопольный орган поступили на рекламу автоцентров и автосервисов, медцентров, ритуальных агентств, а также зоомагазинов, размещенную на дорожных указателях в разных частях Нижнего Новгорода. По закону реклама на знаках дорожного движения запрещена, следует из материалов дела.

По этому поводу УФАС направило запросы в мэрию и областное управление ГИБДД. Там сообщили, что дорожные знаки в рамках контракта на создание системы маршрутного ориентирования в Нижнем Новгороде размещает ООО «РусЗнак НН». Эскизы дорожных знаков были согласованы с городским департаментом транспорта и дорожного хозяйства без информации на нижних подвесах в соответствии с госстандартом.

В ГАИ добавили, что не согласовывали компании размещение знаков индивидуального проектирования по указанным в жалобах адресам.

Антимонопольный орган усмотрел в действиях «РусЗнак НН» признаки нарушения ч. 3 ст. 19 закона «О рекламе». Разбирательство по делу начнется в феврале.

Владимир Зубарев