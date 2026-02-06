В Самарской области десять крупнейших налогоплательщиков выплатили 52 млрд рублей налогов в 2025 году

В 2025 году десять крупнейших налогоплательщиков Самарской области выплатили в бюджет региона 52 млрд руб. Это составило 20,4% от общего объема налоговых поступлений в отчетном периоде, сообщает региональное правительство.

В список крупнейших налогоплательщиков Самарской области вошли предприятия из различных секторов — пищевой промышленности, автомобилестроения, нефтехимии, металлургии, а также финансовой и промышленной сферы. В первой тройке рейтинга оказались пивоваренная компания «Балтика», ПАО Сбербанк и АО «Самаранефтегаз». Также в десятку крупнейших налогоплательщиков Самарской области входят АО «АвтоВАЗ», АО «КК "Обход Тольятти"», АО «Тольяттиазот», АО «Жигулевское пиво», ОАО «РЖД», АО «Тяжмаш» и АО «СМЗ».

Георгий Портнов