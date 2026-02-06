Минобороны сообщило о взятии Поповки в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Село Поповка расположено в нескольких километрах от границы с Россией, вблизи Краснояружского района Белгородской области. Поповка расположена недалеко от села Высокое, образуя плацдарм на линии Поповка — Высокое — Грабовское.

В Минобороны отметили, что вооруженные силы РФ поразили формирования трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ. Также были поражены две бригады теробороны, бригады нацгвардии и два пограничных отряда пограничной службы Украины.