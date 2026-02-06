Прокуратура пресекла незаконное пользование сетями тепло- и водоснабжения в Куеде

Прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора аренды 12 объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных в Куединском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе рассмотрения дела прокурором было доказано, что муниципалитет передал в пользование организации коммунального хозяйства по договору аренды объекты и сети тепло- и водоснабжения. Тем самым в нарушение действующего законодательства ответчики уклонились от обязанности по заключению концессионного соглашения, предусматривающего меры по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Решением Арбитражного суда Пермского края исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.