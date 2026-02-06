Зимние Игры выходят на старт

В Милан и Кортина-д'Ампеццо прибыли около 3 тыс. спортсменов из 90 стран. Это третья зимняя Олимпиада, которую принимает Италия. Она обещает быть одной из самых бюджетных в истории. Но туристов в страну прибывает немного, хотя власти ожидали, что Олимпийские игры не просто окупятся, а помогут поднять национальный ВВП. А как их встречают местные жители? Расскажет Станислав Крючков.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 стартует 6 февраля в 22:00 мск. Трансляция пойдет со стадиона «Сан-Сиро» в Милане. Парад спортсменов при этом состоится сразу в четырех локациях. Кроме Милана, это Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. На стадионе «Сан-Сиро» запланирован главный спектакль. Темой заявлена «Гармония» с многочисленными отсылками к итальянской культуре: творчеству Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джакомо Леопарди. Как сообщалось, Лаура Паузини исполнит итальянский гимн, а Андреа Бочелли выступит с сольным номером.

У Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо синхронно зажгут огонь итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони, накануне факелоносцы пронесли его через Милан. Своими впечатлениями от шествия с “Ъ FM” поделился местный житель Михаил:

«Мы на работе были, и наши руководители предложили нам сходить посмотреть на это. Зрителей было много: кто-то с балкона смотрел, кто-то — даже с крыши. На определенных участках перекрывали подъезды к шествию, чтобы не было автомобилей».

Из высоких гостей открытие Олимпиады посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой Ушей Вэнс. Но из-за этого теперь может пропустить церемонию президент Франции Эмманюэль Макрон, по крайней мере, СМИ пишут, что тот не хочет сидеть рядом с американцем.

Корпус для сборной США Фото: Yara Nardi / Reuters В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов Фото: Yara Nardi / Reuters Участники Олимпийских игр перед тренировкой Фото: Jennifer McDermott / AP Корпус для спортсменов сборной Канады Фото: Lisi Niesner / Reuters Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате Фото: Jennifer McDermott / AP Размещение австрийской сборной Фото: Lisi Niesner / Reuters Территория олимпийской деревни Фото: Lisi Niesner / Reuters Апартаменты спортсменов Фото: Lisi Niesner / Reuters В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером Фото: Yara Nardi / Reuters После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц Фото: Antonio Calanni / AP Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося Фото: Antonio Calanni / AP Спортсмены сборной Италии в кафетерии Фото: Yara Nardi / Reuters Обед в столовой Фото: Antonio Calanni / AP Кафетерий Фото: Yara Nardi / Reuters Медицинское помещение Фото: Yara Nardi / Reuters Тренажерный зал Фото: Yara Nardi / Reuters Медицинский кабинет Фото: Yara Nardi / Reuters

С продажей билетов на церемонию открытия были проблемы. Нынешнюю Олимпиаду сравнивают с играми в Турине 2006 года, когда солдаут случился задолго до начала Игр. А сейчас еще за сутки оставались не раскупленными 10 тыс. из 60 тыс. билетов. Возможно, дело в стоимости, которая варьируется от €260 до €2026, рассказала журналист из Рима Елена Пушкарская:

«Сейчас второй билет можно получить бесплатно. Идет полемика насчет того, что завышены цены. Но, с другой стороны, положение это не столь трагично, по словам организаторов».

При этом атмосфера в городах проведения соревнований не настолько торжественная, как многие могли ожидать от Олимпийских игр, рассказала студентка магистратуры в Италии Дарья Кухарева. Она, в частности, помогает в организации некоторых соревнований:

«Среди моих одногруппников очень мало человек туда отправились. Также у меня есть друзья в Москве, которые хотели бы приехать на Олимпиаду, но по новостям передавали, что в Милане все делается очень медленно. В частности, некоторые трибуны закончили строить только уже к самому открытию Игр».

Суммарные затраты на организацию турнира оцениваются в €3,5 млрд. Не так много, так как большая часть инфраструктуры осталась с прошлых Игр в Италии. Тем не менее заработать на туристах пытаются везде, где возможно, подорожали даже билеты на транспорт в Милан, заметила Дарья Кухарева:

«Недавно приключилась такая неприятная история. Мальчик после школы должен был сесть на автобус и вернуться домой. Стоимость проезда раньше составляла €3, а потом выросла до €10. И водитель просто не посадил ребенка. Именно эту ситуацию, конечно, освещают в СМИ. А так в целом и индивидуальные предприниматели, и муниципальные управления повышают цены на все что возможно. В Риме сейчас сделали фонтан Треви платным. А в Венеции не только какие-то экскурсии стали более дорогими, но и въезд в город теперь тоже будет стоить около €20».

Как рассказали “Ъ FM” игроки туротрасли, с учетом ужесточения в выдаче мультивиз спрос на Олимпийские игры среди россиян был «селективным». Поехать сейчас в Италию стоило минимум 500 тыс. руб. на человека. На зимних Играх-2026 выступят 13 спортсменов из РФ. Все — под нейтральным флагом.

Александра Абанькова