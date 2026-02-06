Зимние Игры выходят на старт
Что местные жители говорят об обстановке в Италии во время проведения Олимпиады
В Милан и Кортина-д'Ампеццо прибыли около 3 тыс. спортсменов из 90 стран. Это третья зимняя Олимпиада, которую принимает Италия. Она обещает быть одной из самых бюджетных в истории. Но туристов в страну прибывает немного, хотя власти ожидали, что Олимпийские игры не просто окупятся, а помогут поднять национальный ВВП. А как их встречают местные жители? Расскажет Станислав Крючков.
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 стартует 6 февраля в 22:00 мск. Трансляция пойдет со стадиона «Сан-Сиро» в Милане. Парад спортсменов при этом состоится сразу в четырех локациях. Кроме Милана, это Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. На стадионе «Сан-Сиро» запланирован главный спектакль. Темой заявлена «Гармония» с многочисленными отсылками к итальянской культуре: творчеству Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джакомо Леопарди. Как сообщалось, Лаура Паузини исполнит итальянский гимн, а Андреа Бочелли выступит с сольным номером.
У Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо синхронно зажгут огонь итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони, накануне факелоносцы пронесли его через Милан. Своими впечатлениями от шествия с “Ъ FM” поделился местный житель Михаил:
«Мы на работе были, и наши руководители предложили нам сходить посмотреть на это. Зрителей было много: кто-то с балкона смотрел, кто-то — даже с крыши. На определенных участках перекрывали подъезды к шествию, чтобы не было автомобилей».
Из высоких гостей открытие Олимпиады посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой Ушей Вэнс. Но из-за этого теперь может пропустить церемонию президент Франции Эмманюэль Макрон, по крайней мере, СМИ пишут, что тот не хочет сидеть рядом с американцем.
Фотогалерея
Будни в олимпийской деревне
С продажей билетов на церемонию открытия были проблемы. Нынешнюю Олимпиаду сравнивают с играми в Турине 2006 года, когда солдаут случился задолго до начала Игр. А сейчас еще за сутки оставались не раскупленными 10 тыс. из 60 тыс. билетов. Возможно, дело в стоимости, которая варьируется от €260 до €2026, рассказала журналист из Рима Елена Пушкарская:
«Сейчас второй билет можно получить бесплатно. Идет полемика насчет того, что завышены цены. Но, с другой стороны, положение это не столь трагично, по словам организаторов».
При этом атмосфера в городах проведения соревнований не настолько торжественная, как многие могли ожидать от Олимпийских игр, рассказала студентка магистратуры в Италии Дарья Кухарева. Она, в частности, помогает в организации некоторых соревнований:
«Среди моих одногруппников очень мало человек туда отправились. Также у меня есть друзья в Москве, которые хотели бы приехать на Олимпиаду, но по новостям передавали, что в Милане все делается очень медленно. В частности, некоторые трибуны закончили строить только уже к самому открытию Игр».
Суммарные затраты на организацию турнира оцениваются в €3,5 млрд. Не так много, так как большая часть инфраструктуры осталась с прошлых Игр в Италии. Тем не менее заработать на туристах пытаются везде, где возможно, подорожали даже билеты на транспорт в Милан, заметила Дарья Кухарева:
«Недавно приключилась такая неприятная история. Мальчик после школы должен был сесть на автобус и вернуться домой. Стоимость проезда раньше составляла €3, а потом выросла до €10. И водитель просто не посадил ребенка. Именно эту ситуацию, конечно, освещают в СМИ. А так в целом и индивидуальные предприниматели, и муниципальные управления повышают цены на все что возможно. В Риме сейчас сделали фонтан Треви платным. А в Венеции не только какие-то экскурсии стали более дорогими, но и въезд в город теперь тоже будет стоить около €20».
Как рассказали “Ъ FM” игроки туротрасли, с учетом ужесточения в выдаче мультивиз спрос на Олимпийские игры среди россиян был «селективным». Поехать сейчас в Италию стоило минимум 500 тыс. руб. на человека. На зимних Играх-2026 выступят 13 спортсменов из РФ. Все — под нейтральным флагом.