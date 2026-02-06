Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зимние Игры выходят на старт

Что местные жители говорят об обстановке в Италии во время проведения Олимпиады

В Милан и Кортина-д'Ампеццо прибыли около 3 тыс. спортсменов из 90 стран. Это третья зимняя Олимпиада, которую принимает Италия. Она обещает быть одной из самых бюджетных в истории. Но туристов в страну прибывает немного, хотя власти ожидали, что Олимпийские игры не просто окупятся, а помогут поднять национальный ВВП. А как их встречают местные жители? Расскажет Станислав Крючков.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026 стартует 6 февраля в 22:00 мск. Трансляция пойдет со стадиона «Сан-Сиро» в Милане. Парад спортсменов при этом состоится сразу в четырех локациях. Кроме Милана, это Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. На стадионе «Сан-Сиро» запланирован главный спектакль. Темой заявлена «Гармония» с многочисленными отсылками к итальянской культуре: творчеству Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джакомо Леопарди. Как сообщалось, Лаура Паузини исполнит итальянский гимн, а Андреа Бочелли выступит с сольным номером.

У Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо синхронно зажгут огонь итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони, накануне факелоносцы пронесли его через Милан. Своими впечатлениями от шествия с “Ъ FM” поделился местный житель Михаил:

В Милане стартует зимняя Олимпиада: реакция мировых СМИ

«Мы на работе были, и наши руководители предложили нам сходить посмотреть на это. Зрителей было много: кто-то с балкона смотрел, кто-то — даже с крыши. На определенных участках перекрывали подъезды к шествию, чтобы не было автомобилей».

Из высоких гостей открытие Олимпиады посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой Ушей Вэнс. Но из-за этого теперь может пропустить церемонию президент Франции Эмманюэль Макрон, по крайней мере, СМИ пишут, что тот не хочет сидеть рядом с американцем.

Фотогалерея

Будни в олимпийской деревне

Предыдущая фотография
Корпус для сборной США

Корпус для сборной США

Фото: Yara Nardi / Reuters

В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов

В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов

Фото: Yara Nardi / Reuters

Участники Олимпийских игр перед тренировкой

Участники Олимпийских игр перед тренировкой

Фото: Jennifer McDermott / AP

Корпус для спортсменов сборной Канады

Корпус для спортсменов сборной Канады

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате

Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате

Фото: Jennifer McDermott / AP

Размещение австрийской сборной

Размещение австрийской сборной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Территория олимпийской деревни

Территория олимпийской деревни

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Апартаменты спортсменов

Апартаменты спортсменов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером

В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером

Фото: Yara Nardi / Reuters

После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц

После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц

Фото: Antonio Calanni / AP

Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося

Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося

Фото: Antonio Calanni / AP

Спортсмены сборной Италии в кафетерии

Спортсмены сборной Италии в кафетерии

Фото: Yara Nardi / Reuters

Обед в столовой

Обед в столовой

Фото: Antonio Calanni / AP

Кафетерий

Кафетерий

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинское помещение

Медицинское помещение

Фото: Yara Nardi / Reuters

Тренажерный зал

Тренажерный зал

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинский кабинет

Медицинский кабинет

Фото: Yara Nardi / Reuters

Следующая фотография
1 / 17

Корпус для сборной США

Фото: Yara Nardi / Reuters

В деревне смогут разместиться 1,7 тыс. спортсменов

Фото: Yara Nardi / Reuters

Участники Олимпийских игр перед тренировкой

Фото: Jennifer McDermott / AP

Корпус для спортсменов сборной Канады

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель австралийской команды по скелетону Ник Тиммингс в своей комнате

Фото: Jennifer McDermott / AP

Размещение австрийской сборной

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Территория олимпийской деревни

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Апартаменты спортсменов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В соцсетях олимпийскую деревню местные жители сравнивают с многоквартирными домами в СССР, называют ее «вторым Чернобылем», тюрьмой и советским бункером

Фото: Yara Nardi / Reuters

После Олимпиады здания превратят в комплекс для студентов, которые приезжают учиться в Милан. Ожидается, что жилье на 1 тыс. мест будет готово уже к новому учебному году. Стоимость одного номера без коммуналки составит около €420 в месяц

Фото: Antonio Calanni / AP

Канадский конькобежец Уильям Данджину и скульптура лося

Фото: Antonio Calanni / AP

Спортсмены сборной Италии в кафетерии

Фото: Yara Nardi / Reuters

Обед в столовой

Фото: Antonio Calanni / AP

Кафетерий

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинское помещение

Фото: Yara Nardi / Reuters

Тренажерный зал

Фото: Yara Nardi / Reuters

Медицинский кабинет

Фото: Yara Nardi / Reuters

Смотреть

С продажей билетов на церемонию открытия были проблемы. Нынешнюю Олимпиаду сравнивают с играми в Турине 2006 года, когда солдаут случился задолго до начала Игр. А сейчас еще за сутки оставались не раскупленными 10 тыс. из 60 тыс. билетов. Возможно, дело в стоимости, которая варьируется от €260 до €2026, рассказала журналист из Рима Елена Пушкарская:

«Сейчас второй билет можно получить бесплатно. Идет полемика насчет того, что завышены цены. Но, с другой стороны, положение это не столь трагично, по словам организаторов».

При этом атмосфера в городах проведения соревнований не настолько торжественная, как многие могли ожидать от Олимпийских игр, рассказала студентка магистратуры в Италии Дарья Кухарева. Она, в частности, помогает в организации некоторых соревнований:

«Среди моих одногруппников очень мало человек туда отправились. Также у меня есть друзья в Москве, которые хотели бы приехать на Олимпиаду, но по новостям передавали, что в Милане все делается очень медленно. В частности, некоторые трибуны закончили строить только уже к самому открытию Игр».

Суммарные затраты на организацию турнира оцениваются в €3,5 млрд. Не так много, так как большая часть инфраструктуры осталась с прошлых Игр в Италии. Тем не менее заработать на туристах пытаются везде, где возможно, подорожали даже билеты на транспорт в Милан, заметила Дарья Кухарева:

«Недавно приключилась такая неприятная история. Мальчик после школы должен был сесть на автобус и вернуться домой. Стоимость проезда раньше составляла €3, а потом выросла до €10. И водитель просто не посадил ребенка. Именно эту ситуацию, конечно, освещают в СМИ. А так в целом и индивидуальные предприниматели, и муниципальные управления повышают цены на все что возможно. В Риме сейчас сделали фонтан Треви платным. А в Венеции не только какие-то экскурсии стали более дорогими, но и въезд в город теперь тоже будет стоить около €20».

Как рассказали “Ъ FM” игроки туротрасли, с учетом ужесточения в выдаче мультивиз спрос на Олимпийские игры среди россиян был «селективным». Поехать сейчас в Италию стоило минимум 500 тыс. руб. на человека. На зимних Играх-2026 выступят 13 спортсменов из РФ. Все — под нейтральным флагом.

Александра Абанькова

Фотогалерея

Олимпийский контингент

Предыдущая фотография
В сентябре 18-летняя &lt;b>Аделия Петросян&lt;/b> выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал

В сентябре 18-летняя Аделия Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец &lt;b>Петр Гуменник.&lt;/b> Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов

У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец Петр Гуменник. Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Подающий надежды лыжник &lt;b>Савелий Коростелев&lt;/b> в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой

Подающий надежды лыжник Савелий Коростелев в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

&lt;b>Дарья Непряева&lt;/b> — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые

Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний &lt;b>Никита Филиппов&lt;/b> стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте

Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний Никита Филиппов стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте

Фото: Архив Никиты Филиппова

Наиболее заметные достижения горнолыжника &lt;b>Семена Ефимова&lt;/b> — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной

Наиболее заметные достижения горнолыжника Семена Ефимова — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной

Фото: Российская федерация горнолыжного спорта

За спиной 28-летней горнолыжницы &lt;b>Юлии Плешковой&lt;/b> из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам

За спиной 28-летней горнолыжницы Юлии Плешковой из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам

Фото: Harrison Hill / USA TODAY Sports / Reuters

Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова &lt;b>Павел&lt;/b> добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира

Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Павел добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

У 21-летней &lt;b>Дарьи Олесик&lt;/b> тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит.

У 21-летней Дарьи Олесик тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит.

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

21-летняя конькобежка &lt;b>Анастасия Семенова&lt;/b> завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато.

21-летняя конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Похожая ситуация у ее ровесницы &lt;b>Ксении Коржовой&lt;/b> из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира.

Похожая ситуация у ее ровесницы Ксении Коржовой из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

&lt;b>Ивана Посашкова&lt;/b> пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале.

Ивана Посашкова пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале.

Фото: РИА Новости

Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя &lt;b>Алена Крылова&lt;/b> из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. На этапах мирового тура нынешнего сезона она занимала места не выше 21-го.

Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. На этапах мирового тура нынешнего сезона она занимала места не выше 21-го.

Фото: РИА Новости

Следующая фотография
1 / 13

В сентябре 18-летняя Аделия Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Пекине. Трехкратная чемпионка России обладает самым сложным техническим контентом среди всех участниц грядущей Олимпиады. Однако в текущем сезоне фигуристка ни разу не смогла приземлить четверной тулуп на соревнованиях. Если москвичка справится с этим элементом, у нее есть все шансы подняться на пьедестал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

У мужчин первым в олимпийском отборе стал 23-летний петербуржец Петр Гуменник. Программа сложнее, чем у него, на Играх будет лишь у флагмана мирового одиночного катания американца Ильи Малинина. При этом конкуренцию в борьбе за медаль россиянину составят с полдесятка фигуристов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Подающий надежды лыжник Савелий Коростелев в нынешнем сезоне дебютировал на международных соревнованиях. 22-летний уроженец Перми четырежды финишировал в топ-10, а в масс-старте на «Тур де Ски» стал четвертым. В число претендентов на медали Олимпиады двукратного чемпиона мира среди юниоров можно включить с натяжкой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина в эстафете Натальи Непряевой. Как и Коростелев, она проводит свой первый сезон в мировых лыжах. На Кубке мира она тоже прогрессировала от этапа к этапу. Шансы 23-летней лыжницы из Твери на медаль итальянской Олимпиады призрачные, но не нулевые

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Одна из главных медальных надежд России связана со ски-альпинизмом — только что включенным в олимпийскую программу видом. 23-летний Никита Филиппов стоял в рейтинге международной федерации на границе первой десятки. А в середине января спортсмену из Петропавловска-Камчатского покорилась первая медаль на этапах Кубка мира — бронза в спринте

Фото: Архив Никиты Филиппова

Наиболее заметные достижения горнолыжника Семена Ефимова — золото Универсиады-2019 в слаломе и бронза Универсиады-2017 в супергиганте. На Олимпиаду 29-летний москвич отправится в статусе самого возрастного спортсмена в составе скромной по численности российской сборной

Фото: Российская федерация горнолыжного спорта

За спиной 28-летней горнолыжницы Юлии Плешковой из Елизово уже есть одна Олимпиада — пекинская 2022 года. На ней обладательница двух бронзовых наград зимних Универсиад выступила в четырех дисциплинах, но ни в одной не приблизилась к подиумным местам

Фото: Harrison Hill / USA TODAY Sports / Reuters

Брат трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова Павел добился успехов в том же виде. В 2020 году он занял второе место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Олимпийскую лицензию 23-летний спортсмен из Дмитрова получил, будучи середняком Кубка мира

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

У 21-летней Дарьи Олесик тоже были достижения на старте карьеры: в конце прошлого десятилетия саночница из Братска становилась призером этапов Кубка мира среди юниоров. Как и Репилов, в число главных охотников за наградами итальянской Олимпиады она не входит.

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

21-летняя конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте, попав в перечень 24 лучших спортсменов в дисциплине. На одном из этапов Кубка мира уроженка Коломны выиграла старт во втором по силе дивизионе, но от борьбы за призы элитной группы была далековато.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Похожая ситуация у ее ровесницы Ксении Коржовой из Оленегорска — чемпионки России по конькобежному спорту на трех разных дистанциях. Олимпийскую лицензию она заработала в одной из них — 3000 м, взяв две медали (золото и бронзу) второго по силе дивизиона Кубка мира.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ивана Посашкова пока нельзя однозначно назвать сильнейшим российским шорт-трекистом даже на его профильной дистанции — 1000 м. Пробиться на Олимпиаду 21-летнему петербуржцу помогло 12-е место на этапе мирового тура в Монреале.

Фото: РИА Новости

Квоту в женских соревнованиях по шорт-треку выиграла 23-летняя Алена Крылова из Новоуральска, действующая чемпионка России на 500 м (именно на этой дистанции она квалифицировалась на Игры), 1000 м и в многоборье. На этапах мирового тура нынешнего сезона она занимала места не выше 21-го.

Фото: РИА Новости

Смотреть

Новости компаний Все